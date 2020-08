Integrar catadores é desafio à gestão da coleta seletiva

Na semana em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) completa 10 anos, um dos temas mais recorrentes nos debates virtuais de avaliação dessa lei é a efetiva integração dos catadores de materiais recicláveis ao sistema de coleta seletiva das cidades - preocupação agravada diante da exposição dessa categoria aos riscos causados pela pandemia de Covid-19.

A previsão legal de priorizar parcerias dos setores público e privado com catadores organizados em cooperativas ou associações "não é assistencialista, é profissional", sustenta Elisabeth Grimberg, coordenadora da área de resíduos sólidos do Instituto Pólis, de São Paulo. Ela participou dos debates que resultaram na redação da PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) e entende que "ter 12 normas jurídicas na política voltadas a catadores é um ponto central" desse debate.

Responsáveis pela triagem dos resíduos e classificação da parcela que pode ser reaproveitada pela indústria para a fabricação de novos produtos, atendendo assim ao conceito de economia circular, esses profissionais não conseguiram garantir em lei que a sua remuneração seja atrelada ao trabalho.

Em Porto Alegre, por exemplo, as 16 unidades de triagem geridas por cooperativas de catadores celebram com o poder público contratos que garantem a manutenção do espaço, mas não o pagamento pelo serviço prestado.

Agora, o rendimento dos catadores, que depende diretamente da venda do que é triado, sofre os impactos econômicos da pandemia. O valor pago por quilo de materiais como vidro, papel, metal e plástico, que até o início do ano variava entre R$ 0,05 para vidro e R$ 19,00 pelo fio descascado (de cobre), chegou a cair pela metade nos primeiros meses de quarentena. O mercado reagiu, mas segue pagando menos que o padrão.

"Antes da pandemia, a renda média (por catador) era de

R$ 1 mil a R$ 1,3 mil. Hoje, cada um recebe em torno de

R$ 500,00", conta Luciano Vargas Menezes, secretário da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada (Ascat), na Zona Sul de Porto Alegre.

O total arrecadado com a venda girava em torno de R$ 18 mil mensais antes da pandemia e hoje não chega a R$ 10 mil. Além de garantir a remuneração, sai dessa venda o recurso para pagar INSS aos cooperativados e algumas contas não previstas no contrato com a prefeitura, como internet e complementação de combustível para o veículo próprio, usado na coleta de grandes geradores.

Soma-se a isso a baixa qualidade do que as cooperativas estão recebendo na quarentena. "As pessoas fizeram limpeza em casa e descartaram roupas, móveis velhos, coisas acumuladas. Com isso, aumentou a quantidade de rejeitos (que não é reciclável) na coleta seletiva", explica Alex Cardoso, também da Ascat.





Sistema de logística reversa gera debate na capital gaúcha

De acordo com a Política de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pelo custeio da coleta e classificação dos materiais recicláveis é do gerador do produto (fabricante, importador, distribuidor e comerciante), por meio do sistema de logística reversa, em acordos setoriais firmados entre o poder público e o setor empresarial. Caso o serviço seja feito pelo município, esse deve ser ressarcido pelo setor empresarial, o que não acontece. Ao lado da maior integração dos catadores ao sistema, a logística reversa é outro tema que Elisabeth Grimberg entende como essencial para a reflexão dos 10 anos dessa Lei. A própria PNRS incentiva que o setor produtivo priorize parcerias com catadores organizados em cooperativas e associações para cumprir com sua obrigação legal. Esse ponto está em debate em Porto Alegre, já que tramitam na Câmara de Vereadores quatro projetos de lei do Executivo sobre logística reversa, que não incluem qualquer incentivo a parcerias do setor empresarial com as estruturas de catadores já existentes. Em transmissão no Facebook para apresentação das propostas, na semana passada, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) disse não ter incluído essa previsão "de propósito" por não considerar que o trabalho dos catadores cooperativados "gere qualidade de vida". Nas suas palavras, o modelo atual é "inadequado". Essa declaração e a ausência de referência aos catadores nos projetos são alvo de uma carta de repúdio assinada por 55 entidades, que consideram as declarações de Marchezan "pejorativas" e defendem o modelo de cooperativas na gestão de resíduos. Leia a carta completa no blog Pensar a cidade.

Não é lixo, é resíduo