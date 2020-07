ICLEI Innovation lança edital para startups

ICLEI Innovation - parceria entre o ICLEI América do Sul e a Publicae - lança nesta terça-feira (21/07) o edital de seleção de startups que tenham interesse em apoiar a inovação e a sustentabilidade na gestão pública local.

Serão selecionados times, startups, produtos, serviços e processos inovadores no segmento de arborização ou áreas verdes urbanas que fortaleçam a gestão e sustentabilidade de cidades, promovam espaços verdes, adotem soluções baseadas na natureza e gerem resultados de gestão mensuráveis para o bem estar dos municípios.

Sem perder de vista a crise sanitária imposta pela Covid-19, o ICLEI Innovation buscará ainda soluções que apoiem o enfrentamento ao novo coronavírus e dialoguem com a reestruturação dos governos locais no pós-pandemia.

Conforme relato do secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo à coluna, “se por um lado as alterações climáticas e a degradação ambiental estão entre as causas da pandemia, a preservação de áreas verdes, a recuperação das mesmas e o estímulo à frequência nesses espaços está diretamente relacionada à saúde humana”.

Até 10 projetos serão selecionados, que poderão ser aplicados em qualquer local do Brasil. Terão preferência na escolha aqueles que demonstrem compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

As startups selecionadas passarão por um processo de aceleração com duração de três meses, com o objetivo de aprimorar as soluções apresentadas, que irão apoiar a inovação e a sustentabilidade na gestão pública local e que possam ser replicadas em escala nos municípios brasileiros.

As inscrições estão abertas aqui Acesse aqui desde 21/07 e prosseguirão por quatro semanas.a Chamada Nacional de Participantes para Programa de Aceleração.

Sobre as organizações

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 100 países, a organização influencia as políticas de sustentabilidade e impulsiona a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. O ICLEI América do Sul conecta seus mais de 80 governos associados em oito países a este movimento global.

A Publicae é uma uma joint venture estabelecida entre FCJ Venture Builder e Houer Concessões, especialistas em aceleração de startups e mercados de inovação.

Parceiros

O ICLEI Innovation conta com parceiros institucionais e técnicos, além de patrocinadores, que são referência em inovação e sustentabilidade nas cidades e ajudarão a dar visibilidade e alcance ao projeto. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro e a agência de desenvolvimento Fomenta Rio são parceiros e patrocinadores do ICLEI Innovation.

O projeto também conta com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, através da agência de desenvolvimento Pacto Alegre, e da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e das agências de desenvolvimento Green Sampa e Ade Sampa.

Entre os parceiros técnicos e institucionais do ICLEI Innovation estão: Aliança pela Inovação (Brava, Humanize e Instituto Arapyaú); Climate Ventures; Fórum CB27; Fundação Avina; Sea Legacy; WayCarbon; e Wylinka.