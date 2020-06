Após um dia, prefeitura volta a proibir construção civil em Porto Alegre

Durou um dia o fim da restrição de horário para a construção civil em Porto Alegre. O decreto publicado na madrugada de sábado para domingo e que começou a ser aplicado nesta segunda-feira já perdeu validade com a publicação de novo texto na madrugada desta terça. Com ele, estão proibidas atividades da construção civil que não sejam ligadas aos ramos de saúde, segurança, educação e assistência social.

A medida para o setor vale a partir do dia 26 e é resposta à mudança da classificação do Governo do Estado para a Capital no programa Distanciamento Controlado, de enfrentamento à Covid-19. A região de Porto Alegre passou do risco médio (bandeira laranja) para risco alto (bandeira vermelha) em relação ao contágio da doença. Mas, para as duas bandeiras, o Estado permite à indústria da construção operar com 75% do efetivo de trabalho.

O setor da construção civil já havia interrompido totalmente os trabalhos em Porto Alegre entre 25 de março e 22 de abril, quando voltou a operar em horário reduzido, das 9h às 16h, e com adoção de protocolos de segurança. Ontem a coluna fez contato com a Cyrela, que já havia retomado o trabalho em horário conforme o patamar anterior à pandemia, e com a MRV, que devido à divergência de orientação entre prefeitura e Governo do Estado, optou por aguardar nova orientação.