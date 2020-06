Decreto tira restrição de horário para construção civil em Porto Alegre

Já está valendo o fim da restrição de horário para a construção civil em Porto Alegre. A medida consta no decreto nº 20.623, editado no fim de semana e atende à demanda do setor, que desde o dia 22 de abril operava em horário reduzido, das 9h às 16h.

Antes disso, as obras ficaram paradas por quase um mês em Porto Alegre, já que a atividade estava suspensa desde o dia 25 de março, com exceção para obras públicas.

“Conseguimos avisar algumas pessoas e nesta segunda (22) já trabalharam no horário normal. Nesta terça-feira, voltam todos”, explica o diretor de Engenharia da Cyrela Goldsztein, Gustavo Navarro. O horário de trabalho nos nove canteiros da Cyrela é das 7h30 às 17h18. Com 56 dias corridos de operação em horário reduzido, Navarro constatou perda de produtividade média de 38% nas obras da construtora. “É um anseio enorme do setor”, sustenta.

Na semana passada, o presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin Júnior, disse que a jornada reduzida afeta a produtividade do setor. Em live com o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) no dia 15 , Dal Molin fez referência aos protocolos de segurança adotados nos canteiros de obras e disse que a construção civil “não é vetor” para disseminação da Covid-19.

“Estamos com bastante vontade de trabalhar e sofrendo um pouco a questão da jornada reduzida, (que) está nos tirando a produtividade do trabalho. Isso impacta as nossas empresas e (impacta) muito os funcionários”, declarou Dal Molin na ocasião.

A fala surgiu durante a apresentação das novas regras para licenciamento em Porto Alegre e inserida em um contexto de elogios do presidente do Sinduscon ao prefeito pela edição de decretos com impacto econômico, seguida do pedido de medidas assim também para a construção civil.

Apesar da liberação para retomada ao horário normal, como houve divergência de orientação entre prefeitura e Governo do Estado, a construtora MRV optou por manter o horário de trabalho reduzido até nova orientação, informa o gestor de obras Pedro Henrique Batista.

Mudança de bandeira não impacta trabalho

mudança da classificação dentro do distanciamento controlado para Porto Alegre Mesmo com a, que passou do risco médio (bandeira laranja) para risco alto (bandeira vermelha), a orientação para a indústria da construção se mantém a mesma: operar com 75% do efetivo de trabalho.

Gustavo Navarro lembra que a construção civil foi um dos primeiros setores da economia liberados para a volta ao trabalho na Capital, seguindo por cerca de um mês sem outros segmentos trabalhando simultaneamente, e que a atividade não impactou no número de casos na cidade.

“Seguimos com protocolo de segurança para entrada e saída, horário de almoço, com medição temperatura, mapeamento dos grupo de risco e sintomas relacionados à gripe”, explica. Casos suspeitos são liberados do trabalho por 15 dias e testados e, segundo Navarro, nenhum caso de Covid-19 foi registrado nas obras da Cyrela.