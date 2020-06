MP envia à prefeitura contribuições sobre reuniões virtuais de Conselho

Consultada pela prefeitura e por conselheiros do colegiado que avalia a revisão do Plano Diretor em Porto Alegre, a Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público (MP) enviou ao Executivo contribuições sobre como deve ser a retomada das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA).