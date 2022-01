O troca-troca de treinadores continua, não só no Brasil, mas também em Portugal. Mas, para mim estão errados os dirigentes dos clubes, pois quem ganha no futebol são os bons times, não os treinadores. Estes, se não atrapalharem, já farão muito para os seus clubes. Também os dirigentes devem diminuir as somas fabulosas que pagam para atletas, sem saberem se darão um incremento técnicos às equipes. Depois, nas rescisões de contratos, pagam outras fortunas. Aí, não tem contabilidade que aguente. (Rivaldo Centeno, Pelotas/RS)

Alta nas vendas

Mesmo com a ameaça exagerada da presença da cepa Ômicron, as vendas de Natal foram muito boas, segundo entidades ligadas ao varejo. Isso prova que a retomada está chegando e ampliando a volta à normalidade em Porto Alegre, no Rio Grande e, espero, em todo o Brasil. Basta de pandemia, de prejuízos, de fechamento de empregos. (Iuri de Alencar, Porto Alegre)

Acidentes

Têm acontecido muitos acidentes com ônibus no Brasil, nas últimas semanas. Mas, uma coisa que me chama a atenção é que a maioria ocorreu durante a madrugada. Para mim, os motoristas têm uma carga excessiva e, de madrugada, pegam no sono. (Pércio P. Mattos)

O ano de 2021

Ainda bem que terminou o ano de 2021, com a pandemia que matou mais do que 600 mil brasileiros, desorganizou a economia, levando milhões à linha de pobreza. Espero que jamais algo sequer parecido como o que vivemos no ano que terminou volte a acontecer, com ajuda de Deus. (Milena Ferrari, Porto Alegre)

Anglicismo

O uso de palavras estrangeiras, basicamente de inglês, está tomando conta do Brasil. Basta ver nos pronunciamentos, nas publicidades, no comércio, na entrega de comida, nas mídias como o inglês está presente. Quando eu ainda estudava, se chamava isto de anglicismo. Mas, está exagerado, e temos que cultivar e melhorar o aprendizado do Português, a nossa língua. (Ildo Sotero, Porto Alegre)

Normalidade

Que a chegada de 2022 traga a total normalidade na vida dos brasileiros. Não se pode esperar mais, quando há tanta gente passando por necessidades básicas, com muito desemprego e alunos ainda fora das aulas presenciais, em algumas cidades. (Paulo Roberto Ferreira)