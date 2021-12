o Caderno Perspectivas para 2022, do Jornal do Comércio de 17/12/2021 ("Expectativa de retorno à normalidade") Muito bom. O melhor de tudo é que há uma perspectiva de volta à normalidade para o ano que vem, que está bem próximo de chegar. É o que todos querem e almejam, para dar um fim nesta pandemia terrível que nos atingiu durante quase dois anos. Vamos voltar todos aos nossos hábitos, deveres, trabalhos e tocar o Estado e o Brasil para frente. (Nélio M. Mantovani)

Teleconsulta

O surgimento da pandemia da Covid-19 e a autorização da teleconsulta, primeiro pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 476, de 20 março de 2020 e, depois, pela Lei 13.989, de 15 de abril do mesmo ano, trouxe um crescimento exponencial da prática da telemedicina e, principalmente, da teleconsulta no Brasil. Sendo um dos poucos países onde a teleconsulta (médico atendendo diretamente o paciente através de uma plataforma on-line) não era autorizada por seu Conselho Federal de Medicina, as autorizações permitiram a utilização destes métodos de cuidados à saúde (e doença), tanto para pessoas do sistema público de saúde como do sistema suplementar privado. Atualmente, são realizadas milhares de teleconsultas diárias no Brasil, trazendo benefícios há muito conhecidos mundo afora. Entre eles estão o maior acesso das pessoas aos médicos e serviços de saúde, maior resolutividade dos problemas de saúde, melhor coordenação do cuidado e organização dos sistemas de saúde. A prática responsável da telemedicina com segurança, ética e qualidade tem trazido satisfação tanto aos pacientes quanto aos médicos que a utilizam. (César E. Fernandes, Jefferson G. Fernandes e Antonio C. Endrigo, médicos)