a presidente e fundadora do South Summit, María Benjumea, está em Porto Alegre para escolher o local do evento no ano que vem, quando dos 250 anos da Capital Que beleza saber que. A cidade merece isso e temos que cumprimentar o governador e o prefeito, mais auxiliares diretos, que foram à Espanha em outubro para buscar a promoção, o que conseguiram. Será um momento de divulgação internacional da cidade e só temos que festejar. Porto Alegre é mesmo demais. (Aparecida Leal, Porto Alegre)

Comida na Black Friday

centros de alimentação em busca de produtos mais baratos, na última sexta-feira, na Black Friday, segundo li no Jornal do Comércio, página 9, edição de 29/11/2021 Com a alta dos preços dos alimentos, não me surpreendi ao saber que muitos porto-alegrenses foram aos. A situação da inflação nos alimentos está ficando insuportável. Até mesmo frutas muito procuradas, como mamão, banana, peras e maçãs, tiveram os preços elevados nesta semana. Não entendo o motivo. (José Emílio Montoro, Porto Alegre)

Ex-governadores

Foi extinta mesmo a aposentadoria dos ex-governadores. A ideia original era dar uma condição aos que ocuparam o Palácio Piratini de não precisarem pedir emprego para ninguém. Na prática, nem sempre isso aconteceu, pois alguns continuaram na vida pública ou como assessores de políticos, com bons vencimentos ou salários. (Genoveva L. Montanha, Porto Alegre)

Amazônia

O governo tem que se precaver, pois os europeus, sob o pretexto de que o Brasil não cuida da Amazônia - e não cuida mesmo, pelo menos como deveria - querem bloquear as exportações brasileiras do agronegócio e da pecuária. No fundo, a intenção é tirar a competição do que o Brasil produz, bem melhor e em maior quantidade do que seus congêneres europeus. Por isso, o que está valendo são os negócios, pois isso é o que eles não querem perder diante da concorrência dos produtos brasileiros. (Ricardo Augusto Gonçalves, Pelotas/RS)

Orla do Guaíba

Manter a Orla do Guaíba, agora muito bem remodelada e com atrativos espetaculares, é tarefa de todos nós, os porto-alegrenses. Mas, parece que muitos ignoram isso. Felizmente, uma empresa particular colocou equipamento em um bom local para que os recicladores peguem o que pode ser reutilizado e aproveitem. Uma boa ideia que espero que se multiplique pela cidade. (Regina Maria Casselli, Porto Alegre)