Jornal do Comércio, página 18, edição de 25/11/2021 Havia muitas isenções no transporte coletivo de Porto Alegre, o que aumentava o preço das passagens para todos os demais usuários. Mas agora a Câmara Municipal aprovou a redução das isenções, sendo esperada uma redução na tarifa dos coletivos da Capital para 2022 (). Ocorreram manifestações contrárias, mas, de fato, sair isentando todo mundo num sistema onde as empresas, na maioria, são privadas e têm custos, era um problema, e a tarifa alta também, segundo a maioria reclama. Vamos aguardar para ver como é que fica a situação, após menos isenções. (Reginaldo B. de Azevedo, Porto Alegre)

Cais Mauá

Sou grande entusiasta do nosso Cais, do nosso rio, do que eles representam e do que podem proporcionar a nós, porto-alegrenses. O palco está montado, está tudo ali, ele tem luz própria, falta fazer, criar um espaço que, se bem projetado, estará entre os ambientes mais belos do mundo nesta concepção. O trabalho incrível feito no muro é de encher os olhos. Já estive várias vezes no Embarcadero, amostra incrível do que pode ser o Cais Mauá. Espero que o cronograma de elaboração de utilização corra o mais rápido possível, para que no ano que vem já tenhamos um esboço, uma maquete que venha transformar o astral de nossa cidade. Como primeira contribuição aos projetistas, sugiro um teleférico que corra de ponta a ponta o Cais, indo por cima dos pavilhões, com vista para a cidade e para o rio. Um incrível passeio de 3 a 4 quilômetros, com uma ou duas paradas em pontos estratégicos. Temos que ser uma cidade que pensa o futuro, sair dessa estagnação, deste ranço interminável de tudo empurrar pela barriga e nunca sair do lugar. O prefeito está quebrando essas amarras, parabéns! (Eduardo Holztrattner, Porto Alegre)

Vacinação

Ainda bem que a vacinação continua firme em Porto Alegre. As pessoas devem procurar os postos para se imunizarem. Estarão protegendo a elas, a suas famílias, aos vizinhos e toda a comunidade. (Eleonor S. Figueira)

Ônibus

Voltaram os ônibus nas madrugadas. Muita gente estava com problema forte pela falta dos coletivos para determinados bairros aqui em Porto Alegre. Uma boa iniciativa das empresas. (Alexandre R. C. Manta)

Futebol

O futebol gaúcho caiu muito de qualidade nos últimos anos. Mesmo que os clubes principais paguem fortunas e importem atletas, não conseguem ficar na liderança. Vejam as tabelas do Campeonato Brasileiro e confirmarão. Nenhum clube gaúcho está ponteando, nem na A nem na B. (Décio Antônio Castro)