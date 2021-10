Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 18/10/2021 ). O futuro está chegando rápido e a produção de energia com carvão mineral também chega ao fim, e mais rápido do que se pensa. O Brasil tem que explorar as energias eólica e solar, com a nossa imensidão mares, campos e praias. (Marcos Kraemer Santoro, Santa Cruz do Sul/RS) Ainda bem que o Rio Grande do Sul largou na frente na geração de energia eólica (). O futuro está chegando rápido e a produção de energia com carvão mineral também chega ao fim, e mais rápido do que se pensa. O Brasil tem que explorar as energias eólica e solar, com a nossa imensidão mares, campos e praias. (Marcos Kraemer Santoro, Santa Cruz do Sul/RS)

Parque eólico de Osório II

Excelente reportagem! Assunto relevante para a sociedade civil riograndense. (Luiz Bina Di Primio)

Parque eólico de Osório III

Ótima matéria mesmo! Precisamos de boas notícias sempre! (Fábio Barcelos)

Professores

O Dia dos Professores passou, mas sem muito alarde. É uma pena, pois o Brasil só vai melhorar e tirar milhões da miséria, conforme é noticiado, com muita e constante educação curricular. Fora disso, continuaremos contabilizando mais e mais miseráveis, ainda mais com essa desgraça chamada de coronavírus. (Antônio Paese)

Bondes

A cada dia em que, aos poucos, vamos retomando a normalidade após o pior da pandemia, ouço pessoas lamentando a retirada total dos bondes de Porto Alegre. A maioria cita o caso de Lisboa, Portugal, que ainda têm linhas correndo pelas suas ruas e ladeiras, sem problemas. E isso que são modelos antigos, tipo os nossos então chamados de "gaiolas". Uma pena que não tenhamos alguns ainda percorrendo as ruas de Porto Alegre. (Odilon Chaves Barcelos)

Pichações

É assunto repetitivo na imprensa, mas Porto Alegre continua com um aspecto muito feio, pelas pichações que estão em todos os prédios e, em alguns, até nos andares mais altos. É uma vergonha para a cidade. (Letícia P. Monteiro)

Futebol

Finalmente vi uma apresentação muito boa da seleção de futebol do Brasil, vencendo o Uruguai por 4x1, e perdendo gols incríveis. O resultado poderia ser maior, em nosso favor, tivessem aproveitado nossos jogadores as vezes em que ficaram frente a frente com o bom goleiro do Uruguai. (Romero Augusto Cavalcanti, Sapucaia do Sul/RS)