Pirelli em Gravataí

"Pirelli encerra atividades na fábrica de Gravataí" (Jornal do Comércio, página 6, edição de 14/07/2021). Lamentável termos mais essa perda, nosso Rio Grande a cada ano fica mais pobre. Infelizmente, vivemos de lembranças do passado, tradição que não conseguimos mais manter. (Daniel Appel)

Redenção

O Café do Lago, no Parque da Redenção, está fechado desde 2014. Mas lembro aos mais jovens que ali, há muitas décadas, não era um café, mas o ponto em que alugavam bicicletas para rodar pela querida Redenção. Eu e muitos outros da minha idade aprendemos a andar de bicicleta ali. Fico feliz com a notícia de que a prefeitura de Porto Alegre quer instalar um polo gastronômico (Jornal do Comércio, página 11, edição de 15/07/2021). Mas, para tanto, tem que ter policiamento ostensivo, ou as pessoas terão medo de ir ali depois das 18 horas. (Túlia Ferreira, Porto Alegre)

Jaime Cimenti

Sou leitor assíduo da coluna de Jaime Cimenti no Jornal do Comércio, mas a de sexta-feira (Livros, caderno Viver, JC, 16/07/2021) merece um elogio especial. Muito legal! Sou da "fornada" de 1959, cresci durante o governo militar, meu pai era pouco mais que um operário e sempre teve como prioridade a educação de meu irmão e minha. Abriu mão do conforto material para isso. Resultado: formou os dois, eu na Pucrs e meu irmão na Unisinos. Identifiquei-me com a coluna. A nossa geração precisa fazer força para não ser atropelada por esse mundo maluco (no bom sentido). Procuro circular no meio dos mais jovens, me informar, enfim, estar inserido no contexto. Mas é difícil. (Pedro Ricardo Hoff)

Incêndio

Muito triste saber, até agora, pelo menos, quinta-feira à noite, quando escrevo, que dois integrantes do Corpo de Bombeiros estão desaparecidos, justo quando combatiam as chamas no prédio da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Além de combater o fogo, foram vítimas, acredito, do desmoronamento muito fácil, para mim, de pedaços do prédio. Uma tragédia para eles e suas famílias, um tenente e um sargento. (Norma Rossito Monteiro)

Incêndio II

Os governos responsáveis têm sido muito cobrados, com pouco sucesso, sobre a falta do PPCI em imóveis públicos. Enquanto isso, dos particulares vêm sendo exigidas inúmeras e dispendiosas medidas, mesmo em construções antigas, difíceis de implantação. Aquela falta de prioridade e de verbas para tal, agora custará bem mais na recuperação do prédio da Secretaria de Segurança Pública, além da irrecuperável perda de vidas. Repete-se a velha frase: prevenir é melhor do que remediar! (Adelino Soares, advogado)