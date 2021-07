A duplicação da BR-116 está avançando, agora são mais 131 quilômetros, sendo que a duplicação dos 211 quilômetros está prevista para o ano que vem ( Jornal do Comércio, 08/07/2021 ). Pelotas tem muita importância econômica, política e cultural para o Rio Grande do Sul e precisa estar bem ligada à Capital e às cidades do trajeto da BR-116, como Barra do Ribeiro e Guaíba, entre outras. E parabéns ao Exército por ter feito um bom trecho da duplicação agora entregue. (Edilberto Moraes, Guaíba/RS)

Mercado Público

Demolir o Mercado Público nunca foi uma boa ideia. Ainda bem que o jornalista Walter Galvani fez campanha na imprensa da época contra a ideia do então prefeito de Porto Alegre, Telmo Thompson Flores ( Opinião, Jornal do Comércio, página 4, edição de 08/07/2021 ). No entanto, o Mercado Público está à espera, há anos, de que o segundo andar, parte do qual foi destruída por incêndio em 2013, seja restaurado. Está fazendo falta. E penso que o Mercado deveria ser administrado pelos próprios permissionários, mas com voto decisivo da prefeitura, mas não administrado diretamente pela prefeitura da Capital. Seria melhor para todos. (José Carlos Plínio de Almeida)

Vacina

Pedir que seja agendada a vacinação pode estar até de acordo com a necessidade, mas para mim é exagero burocrático. Todos os que vão aos postos de acordo com a idade ou com a prioridade por categoria deveriam ser vacinados. Logo, agora, quando milhões de gaúchos já se vacinaram, pedir que a vacinação seja agendada? Não entendo. (Mauro Petrich, Santa Cruz do Sul/RS)

Orla do Guaíba

Grande ideia essa de urbanizar a orla do Guaíba após a Usina do Gasômetro e até antes, com o Cais Embarcadero. Ali sim, sem precisar derrubar o Muro da Mauá, temos trechos ótimos, com bares e locais de recreação. Agora em agosto, o terceiro trecho será inaugurado, uma beleza. (Silvia Maria Mancuso)

Desemprego

Faz 10 semanas que senadores estão discutindo a propina da vacina, quanto nosso governo está gastando, para quê? Não vai dar em nada. E o dinheiro poderia ser empregado para ajudar o povo, desempregado e passando fome. Deem uma passada em frente ao Sine (empregos), de madrugada, para ver centenas de trabalhadores na fila, com frio, com fome, vindo a pé por não ter dinheiro para a passagem, na esperança de ver seus sonhos se realizarem conseguindo emprego. Hoje, o assunto é a propina da vacina, pelo número de pessoas que morreram, mais de 520 mil. Temos que nos vacinar, usar máscara e evitar aglomeração. Até outubro, vamos voltar a viver. (José da Silva Vieira)