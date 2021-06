O comercial que virou LP

A história da música composta para comercial gaúcho que virou LP de sucesso Jornal do Comércio, edição de 28/05/2021). Que bom poder reviver esses bons tempos, graças a tão bem feita matéria. (Luca Pedregosa) " (Reportagem Cultural, caderno Viver,, edição de 28/05/2021). Que bom poder reviver esses bons tempos, graças a tão bem feita matéria. (Luca Pedregosa)

Comercial II

Beleza de texto do jornalista Marcello Campos, arqueólogo cultural de Porto Alegre! Um flash bem tirado da publicidade no final da década de 1980! (Calique Ludwig)

Comercial III

Muito boa a matéria, os relatos e suas curiosidades. Parabéns! (Fernando Laitano)

Centro Histórico

foi anunciado pelo secretário municipal Cezar Schirmer O resgate do Centro Histórico de Porto Alegre do seu estado de abandono e descaso, em boa e oportuna hora,(JC, página 4, edição de 29/05/2021). No Centro, concentram-se centenas de prédios de valor histórico e arquitetônico, verdadeira exposição de obras de interesse artístico a céu aberto e de contemplação gratuita. Um acervo rico e representativo do estilo eclético, com referências neoclássicas e barrocas, jóias do estilo Art Nouveau, e mesmo exemplos destacados do modernismo. O Guia de arquitetura de Porto Alegre (Rodrigo Poltosi e Vlademir Roman, ed. Escritos, 2016) apresenta excelentes descrições destes monumentos: palácios, palacetes, casas bancárias, templos, hospitais, hotéis, estabelecimentos comerciais ou residenciais. Concordo com quase toda fala do secretário Schirmer, menos na parte em que afirma ser o Centro Histórico de interesse para Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul. Na verdade, o conjunto arquitetônico de múltiplos estilos, único no Brasil, é de interesse nacional, pois registra o belo trabalho de artistas aqui chegados nas levas da imigração alemã e italiana. Paisagem turística de interesse nacional e internacional. (Jony Santellano, servidor público federal)

CPI da Covid

Mesmo entendendo que a pandemia está matando tantos brasileiros e que fossem tomadas medidas bem antes de 2021, não sei por que os que estão depondo na CPI da Covid, inclusive médicos, são contestados pelos senadores. Parece que os integrantes da CPI querem que os que depõem concordem com o que eles pensam sobre a pandemia e os que julgam ser os responsáveis pela falta de vacinas. Isso é ser faccioso, não é correto. (Renata C. Pereira, Porto Alegre)

CPI da Covid II

Com as contradições entre os depoentes, principalmente com ações ditas pelo ex-ministro Eduardo Pazuello e que não se confirmaram na prática, penso que ficou clara a falta de ação do Ministério da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro em atacar a Covid-19 com todos os meios possíveis, principalmente com a vacinação em massa. (Marli Outeiral)