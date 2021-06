Nova dose da vacina

Jornal do Comércio, edição de 28/05/2021), prevê que uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 será necessária Quando o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas (, edição de 28/05/2021), prevê que, é tempo de todos se precaverem tomando logo a vacina, seja ela qual for e que estiver à disposição. A pandemia continua infectando e matando tantos brasileiros que não podemos descurar da vacinação. (Maria Helena Contursi)

Vacina contra a gripe

Leio que porto-alegrenses não aderiram em massa à vacinação contra a gripe. Mas meu sobrinho foi na sexta-feira, dia 20, na área ao lado da Igreja Nossa Senhora do Líbano, onde estava sendo feita a vacina contra a gripe pelo Centro de Saúde Modelo, beleza de serviço e instalações, muito poucas pessoas, mas não o vacinaram porque tinha 46 anos. Havia vacinas para gripe sobrando. Por que não vacinar quem se apresenta? (Zilá de Oliveira, Porto Alegre)

Centro Histórico e os cinemas

Ótima ideia da prefeitura em revitalizar o Centro Histórico. Ainda dá tempo de proteger prédios antigos, bonitos e que fazem parte da história de Porto Alegre. Por isso, lembro que na Europa muitas cidades só permitem a construção de altos edifícios longe do Centro, caso de Paris. Lá, onde os brasileiros vão e ficam embevecidos e elogiando a beleza das avenidas da Cidade Luz, sem nenhum edifício. Aqui, vamos derrubando tudo. Lembro do cinema Apolo, em frente à Santa Casa, derrubado e com dois edifícios, sendo um de garagem, e na frente da torre residencial, uma pena. Do cinema Coliseu, hoje um edifício na Voluntários da Pátria, também, se não me engano comercial. Tem que preservar o que for possível. Na Rua da Praia, então, é fundamental. (José Luiz B. Brazil, Porto Alegre)

Enchente de 41

série de reportagens do Jornal do Comércio sobre a grande enchente de 1941 Muito boa ae que traumatizou Porto Alegre. Pois agora sei do livro Assassinatos na Enchente de 1941, de Gilberto Dutra, que narra aqueles dias, misturando um pouco de ficção, e mostra locais, ruas, avenidas, nomes históricos e prédios da cidade naqueles dias e os problemas vividos. Quem gosta de história e, mais ainda, da de Porto Alegre, deve ler. (Rogério Bernardes, Porto Alegre)

