custo da produção, que continuará aumentando na próxima safra Jornal do Comércio, página 10, edição de 18/05/2021). Não tem como o produtor manter preços quando tudo o que ele precisa para plantar está subindo, seja por causa da pandemia ou pelo aumento dos insumos, do dólar e outras, essas sim, variantes... (Luiz Antônio Soares Guerra, produtor rural, São Gabriel/RS) Com tantas críticas quanto aos preços dos alimentos, que subiram muito neste 2021, a resposta parece que está no, página 10, edição de 18/05/2021). Não tem como o produtor manter preços quando tudo o que ele precisa para plantar está subindo, seja por causa da pandemia ou pelo aumento dos insumos, do dólar e outras, essas sim, variantes... (Luiz Antônio Soares Guerra, produtor rural, São Gabriel/RS)

Trânsito

Incrível a quantidade de veículos nas ruas de Porto Alegre nesta semana. Parece que todos saíram das suas casas e correram pelas ruas e avenidas da cidade em busca de recuperar o tempo perdido durante as quarentenas na Capital, por conta da Covid-19. Aí reside o perigo no trânsito, pois os acidentes são por conta da alta velocidade, na maioria das vezes. (Maria Julieta Vaz)

Comércio

foi dada alforria ao comércio de Porto Alegre Finalmente(Jornal do Comércio, 20/05/2021). Já estava desanimando, com contas a pagar e sem receitas pela falta de clientes. Vou tentar recuperar meses sem movimento, o que deverá levar alguns meses. Mas, ainda bem que agora acabou tanta proibição, só ficando os protocolos. (Edgar Luís Manta, Microempreendedor Individual (MEI), Porto Alegre)

Reabertura

Liberar comércios e pedir para as pessoas ficarem em casa não é algo que funcione para que as atividades de comércios e serviços voltem a faturar bem. Essa maldita doença está continuando em todo o Brasil, e trazendo prejuízos para tudo e todos. (Walter Clemente Pinto)

CPI da Covid

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Covid) repete muitas perguntas aos que estão lá testemunhando. Para mim, tem ficado claro que os senadores (inquisidores) buscam levar à incriminação do presidente Jair Bolsonaro. Se conseguirão nos 90 dias oficiais previstos, inicialmente, para a CPI, não sei. Mas que estão tentando, lá isso estão... (Júlio César de Mesquita)

CPI da Covid II

Está ficando claro na CPI que o Ministério da Saúde, ao tempo do ministro Eduardo Pazuello, só fazia o que o presidente Jair Bolsonaro mandava. Por isso não compramos vacinas a tempo de evitar tantas mortes, o mais do que lamentável. Ainda bem que entrou um médico no lugar dele, Marcelo Queiroga. Aí, o ambiente melhorou, mas ainda falta muito para a imunização de todos os brasileiros que queiram se vacinar.