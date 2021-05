Duplicação de rodovias

CCR Via Sul vai duplicar a BR-386 Jornal do Comércio, página 7, edição de 13/05/2021). É a prova do acerto das concessões feitas e que estão dando retorno. Pelo que sei das pessoas e empresas que muito usam rodovias pedagiadas aqui no Rio Grande do Sul, elas não se importam de pagar um preço razoável para ter serviços como socorro e auxílio médico, além da boa manutenção das pistas, bem sinalizadas. O governo do Estado e nem o federal têm condições financeiras para bancar e manter tantas rodovias aqui no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil. Logo, o melhor é fazer concessões, com contratos bem feitos, em prol do progresso. Aí sobra mais dinheiro para a Educação e a Saúde, o que é fundamental para o progresso gaúcho e brasileiro. (Paulo Roberto Ferreira, Sapucaia do Sul/RS) O anúncio de que aé uma grande e boa notícia para o Rio Grande do Sul (, página 7, edição de 13/05/2021). É a prova do acerto das concessões feitas e que estão dando retorno. Pelo que sei das pessoas e empresas que muito usam rodovias pedagiadas aqui no Rio Grande do Sul, elas não se importam de pagar um preço razoável para ter serviços como socorro e auxílio médico, além da boa manutenção das pistas, bem sinalizadas. O governo do Estado e nem o federal têm condições financeiras para bancar e manter tantas rodovias aqui no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil. Logo, o melhor é fazer concessões, com contratos bem feitos, em prol do progresso. Aí sobra mais dinheiro para a Educação e a Saúde, o que é fundamental para o progresso gaúcho e brasileiro. (Paulo Roberto Ferreira, Sapucaia do Sul/RS)

Vacinas

Gerente da Pfizer disse na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid que o governo ignorou proposta de vacinas (Jornal do Comércio, edição de 14/05/2021). Mas ninguém fala que isso foi lá atrás, quando ainda não se tinha certeza de valores nem da eficácia das vacinas. Na Europa, a Pfizer foi até bloqueada por conta de preços altos e problemas pós-vacinação. Vacinar todos os brasileiros é o ideal, mas sair comprando vacinas ainda no meio do ano de 2020 não era nada recomendável. (Maria Celeste Ramos, Canoas/RS)

Pedintes

Palavra do Leitor, JC Aumentou o número de pedintes com cartazes nos cruzamentos com sinaleiras em Porto Alegre, segundo leitora (, 13/05/2021), pedindo à prefeitura que ajude. A Fundação da Assistência Social e Cidadania (Fasc) informa que conta com uma rede parceira de nove instituições que constituem 12 equipes de Abordagem Social. Desde o início da pandemia, a população em situação de rua aumentou 38% em Porto Alegre. No mesmo período, foram realizadas mais de 20 mil abordagens sociais. O desemprego, fragilidade familiar, fechamento de redes de apoio como os restaurantes, e o uso de álcool e substâncias psicoativas, impulsionam o cenário. A maioria das pessoas em situação de rua são homens entre 25 e 45 anos. Atualmente, são 1.575 vagas em diversos serviços e recursos para proteção social. Cerca de 450 pessoas recebem o auxílio moradia. São quatro albergues e 14 abrigos com gestão própria e/ou rede parceira. Solicitações de abordagem social podem ser realizadas por meio do Serviço ao Cidadão pelo telefone 156, opção 7, ou (51) 3289.4994. (Evelize Fabricio, Assessoria de Comunicação/Fasc)

CEEE

Pedi à CEEE a ligação de luz em apartamento na rua Lucas de Oliveira, 2920, esquina com a Ipiranga. A equipe que foi lá disse que não encontrou ninguém, em um edifício com porteiro e central elétrica no térreo. O inquilino anterior tinha luz e só quero a transferência de titularidade e a religação. Por que tanto problema agora? (Rogério Bernardes, Porto Alegre)