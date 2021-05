Entrevista especial Jornal do Comércio). Para ele e com muita razão, o foco deve ser o combate ao coronavírus, que já matou mais do que 400 mil brasileiros. Isso é que é o maior problema do Brasil atualmente, não saber se A, B ou C serão ou não candidatos no ano que vem, para presidente da república. (Itamar Robenblach) Com equilíbrio, o senador Luis Carlos Heinze (PP) lembrou que as eleições de 2022 não devem estar ainda no debate, como alguns falam (, páginas 18 e 19, edição de 26/04/2021 do). Para ele e com muita razão, o foco deve ser o combate ao coronavírus, que já matou mais do que 400 mil brasileiros. Isso é que é o maior problema do Brasil atualmente, não saber se A, B ou C serão ou não candidatos no ano que vem, para presidente da república. (Itamar Robenblach)

Vacinas

Finalmente chegaram muitas vacinas para que as populações dos estados brasileiros sejam vacinadas contra a Covid-19. Nesse ponto, o presidente Jair Bolsonaro errou, ao não permitir, lá em 2020, que fossem encomendadas vacinas nos países que já as produziam naquele ano. Mas, ainda bem que, agora, temos milhões de doses à disposição. (Marisa C. Carvalho, Porto Alegre)

FGTS de empresas

O PL993/2011que se encontra na Comissão de Finanças e Tributação engavetado desde 25/06/2019 na mão do deputado federal Giovani Feltes como relator. Sendo que consta nessa data encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. As empresas de todo o Brasil pedem socorro. Saibam que a Caixa Econômica Federal (CEF) é a maior interessada na procrastinação do Projeto de lei e que, nessa Comissão, o deputado Feltes é o sexto relator, sem sucesso. Esse projeto, aprovado, repercute no caixa de todas empresas do Brasil, existentes desde janeiro 1967, início do FGTS, e que têm crédito da Pessoa Jurídica bloqueado na CEF desde a LC 10/2001, que beneficiou o empregado e ignorou a empresa, responsável pelo desenvolvimento e emprego, gerando arrecadação que sustenta o País. (Nielon José Meirelles Escouto, membro jubilado da OAB/RS)

Caminhões na freeway

Em função do grave assunto das ultrapassagens em qualquer uma das pistas por caminhões na freeway, mantive contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a CCR ViaSul e, para meu espanto, todos os citados lavaram as mãos. Nos 200 kms da freeway, ida e volta, não existe uma placa sequer advertindo os caminhoneiros para utilizar a pista da direita. (Adriano Ramos)