A enchente de 1941 está tendo uma excelente cobertura do Jornal do Comércio, na edição de 23/04/2021 (Reportagem Cultural, caderno Viver). Por causa dela, foi feito um projeto da União, do Estado e da prefeitura da Capital, cuja implementação só ocorreu 30 anos depois, na gestão do prefeito Telmo Thompson Flores, que era engenheiro laureado da Ufrgs. Entre as obras estão o Muro de Contenção com as comportas da Mauá e as casas de bombas, os diques e que são as avenidas Castelo Branco e Beira-Rio. Agora, falam em derrubar o Muro da Mauá, o que é uma heresia. Tivemos outras enchentes depois da de 1941, quando as casas de bombas foram acionadas. Aproveitar o Guaíba sempre foi na Zona Sul da Capital, nada de avenida Mauá. E se derrubarem o Muro da Mauá, o que vai aparecer são os armazéns, nada do rio/lago. (José Barros da Fontoura, Porto Alegre)

Clima

O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso bom na abertura da Conferência do Clima, promoção do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos (Jornal do Comércio, páginas 16 e 17, edição de 23/04/2021). Acabar com o desmatamento ilegal foi a principal proposta, mas ele também pediu recursos para a tarefa de fazer a Região Amazônica ter sustentação, com a maior biodiversidade do Brasil, mas que tem o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para mim, falou muito bem. (Paulo Renato Dias Poli)

Floresta Amazônica

Cobrar do governo do Brasil ação contra desmatamento é o mesmo que esperar que o piromaníaco não acenda fósforo. O capitão presidente e seu ministro do Meio Ambiente têm como meta transformar o território da Floresta Amazônica numa colossal plantação de soja e criação de gado, e maior mineração a céu aberto do mundo, após cortar árvores e exportar toda a madeira como "certificada". Os índios que virem "gente normal" e comam os bichos que sobreviverem. O que eles jamais compreenderão é que a nossa Floresta Amazônica é a fonte de água vital que irriga toda a agricultura brasileira e fornece água para toda a população do Brasil. Ao cavar 50 centímetros do solo do Amazonas, encontra-se só areia. Ali era um deserto, como o Saara. A floresta se retroalimenta e com sua colossal bacia hidrográfica e seus "rios voadores" criaram e sustentam o "Brasil Verde" em que vivemos. (Paulo Sergio Arisi, jornalista)

Golpe do cartão

Voltou com força total o golpe do cartão de crédito clonado. Telefonam para a casa de um idoso, dizem que é do banco, que o cartão de crédito foi clonado e já tentaram compras com ele. Aí pedem todos os dados, inclusive senha e letras, se tiverem, para bloquear o cartão no banco. Se a pessoa, nervosamente, der, aí sim terá seu cartão usado à vontade. Os bancos não telefonam para a casa das pessoas. Se isso acontecer, telefone para sua agência, não para o número de telefone dado pelos larápios, que é falso, é de um ou uma cúmplice. (Gladston Prado Corrêa, Porto Alegre)