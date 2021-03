Falta de oxigênio

providenciem reservas de oxigênio Jornal do Comércio, página 20, edição de 19/03/2021). É importante que isso seja feito antes que faltem os dois, ocasionando mortes, como tem sido noticiado. (Waldemar Leite) É fundamental, diante das centenas de mortes diárias pela Covid-19, que os hospitaise Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os seus funcionários da linha de frente (, página 20, edição de 19/03/2021). É importante que isso seja feito antes que faltem os dois, ocasionando mortes, como tem sido noticiado. (Waldemar Leite)

Imposto de Renda

Perante a omissão (deliberada) do governo em corrigir as tabelas do Imposto de Renda, já defasadas em 113%, apesar das alardeadas promessas que livrariam milhões de contribuintes de preencherem os formulários (ou pagarem para tal), a sociedade não lançou um movimento amplo e firme com essa reivindicação. Poucas reclamações vimos também sobre a tabela que, na alienação de imóveis, considera e tributa como lucro, a diferença quase total entre o custo e o preço da venda, embora de fato até tenha havido prejuízo, porque aquele é de 5, 10 ou 20 anos antes e não recebeu a devida correção. Ser justo e honesto é um dever esquecido, que não ajuda a reduzir a sonegação. (Adelino Soares, auditor fiscal aposentado)

Covid

Com a segunda ou terceira onda da Covid-19 em muitos países e no Brasil, parece claro que a doença é forte e trouxe de volta, para muitas famílias de vítimas fatais, a lembrança de quando, há muitas décadas, se falava que pacientes tinham a chamada "melhora da morte". Tem acontecido agora com pessoas hospitalizadas, as quais, após um diagnóstico de melhora acabam por falecer dias após. (Joel Fontes de Miranda)

Covid II

Divulgam o número de casos com Covid-19, mas não se tem notícias de pesquisas de quantas pessoas já pegaram o vírus no total. A sensação que se tem é que pelo menos uma em cada três já pegaram. Estes poderiam passar para o fim da fila de vacinação. Ganharíamos muito terreno na batalha. (Clesio Franceschina)

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro deveria evitar essas entrevistas informais que ele dá na saída e na entrada do Palácio do Planalto aos seus seguidores. Geralmente alimenta mais críticas contra ele, pois não tem muita coordenação. Prefiro um presidente que fale menos e aja mais. (Grazi Cantarelli)

Corsan