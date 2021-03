Acerto de contas com o Leão tem mudanças de regras e novidades Jornal do Comércio, edição de 17/03/2021). Reajustaram a tabela? O assalariado ganha o mesmo de um ano para o outro. Se não tiver como deduzir, paga cada vez mais, em função desta tabela, que nunca é reajustada pelos governos, que se dizem populares, mas, nesta hora, não estão nem aí para o cidadão brasileiro! (Vassílios Stephanou) " (Especial Imposto de Renda, caderno JC Contabilidade,, edição de 17/03/2021). Reajustaram a tabela? O assalariado ganha o mesmo de um ano para o outro. Se não tiver como deduzir, paga cada vez mais, em função desta tabela, que nunca é reajustada pelos governos, que se dizem populares, mas, nesta hora, não estão nem aí para o cidadão brasileiro! (Vassílios Stephanou)

Ministro da Saúde

o cardiologista Marcelo Queiroga Está difícil ser ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro. Temos agora um quarto ocupante da pasta,(Jornal do Comércio, página 16, edição de 16/03/2021). Currículo ele tem e é dos melhores. No entanto, espero que o presidente Jair Bolsonaro não fique, como até hoje tem feito, criticando todas as prevenções que a Organização Mundial da Saúde (OMS) faz contra a propagação da doença. Isso só atrapalha e atrasou a vacinação em massa dos brasileiros. (Jucinéia Círio Monteiro)

Bancos

O atendimento bancário não está muito bom durante a pandemia, neste 2021. Sabe-se que a pandemia diminuiu o número de funcionários nas agências e com razão. Mas não entendo por qual motivo muitas têm as portas fechadas. Afinal, a quarentena dos serviços não impede que as pessoas tenham que pagar e receber contas, vencimentos, salários e outras transações bancárias que hoje são mais do que comuns. Penso que alguns servidores de plantão, como fez a Caixa Econômica Federal, é o melhor para todos. Isso, mas com máscaras, álcool e verificação de temperatura e álcool em gel nas mães, permite uma razoável segurança. (Gilmar Ferri Lavretto, Porto Alegre)

Combustíveis

pesa muito na inflação A gasolina custa em torno de R$ 6,00 o litro, aqui em Porto Alegre. É um preço muito alto e(Jornal do Comércio, página 8, edição de 16/03/2021 do Jornal do Comércio). Jair Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras, mas a política de alinhar os combustíveis no Brasil às variações do dólar e do petróleo nos mercados internacionais vai custar - já está custando - muito aos brasileiros. (Mário Gomes)

Variantes

O medo de todos nós agora é pegar a variante de Manaus, que alguns dizem que passa mesmo em quem já está vacinado. Se for assim, de que adiantam vacinas importadas pelo Brasil a peso de ouro? Temos que fabricar aqui uma vacina que liquide com a Covid-19, protegendo as pessoas. Temos laboratórios que produzem vacinas de muita eficácia contra outras doenças e que são aplicadas em campanhas nacionais de muito sucesso. (Zilá G. Pedrosa)