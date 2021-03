Concessões

Capital formaliza concessão de trecho da orla e Parque da Harmonia por 35 anos Jornal do Comércio, página 22, edição de 12/03/2021). Faz muito bem, pois empresas, empreiteiras e organizações têm mais condições e agilidade, principalmente, para agir e conservar estes locais, onde a orla do Guaíba e o Parque da Harmonia estão mais do que incluídos. Espero que outros parques e algumas pracinhas da prefeitura, caso da quase centenária e histórica do Alto da Bronze, oficialmente General Osório, e seu Jardim de Infância (nome original) Pica-pau Amarelo tenham muito apoio privado, como, aliás, tem acontecido por antigos moradores do entorno. (Fernando Antônio O. Lopes) Aos poucos, a prefeitura de Porto Alegre está concedendo locais públicos para a iniciativa privada ("",, página 22, edição de 12/03/2021). Faz muito bem, pois empresas, empreiteiras e organizações têm mais condições e agilidade, principalmente, para agir e conservar estes locais, onde a orla do Guaíba e o Parque da Harmonia estão mais do que incluídos. Espero que outros parques e algumas pracinhas da prefeitura, caso da quase centenária e histórica do Alto da Bronze, oficialmente General Osório, e seu Jardim de Infância (nome original) Pica-pau Amarelo tenham muito apoio privado, como, aliás, tem acontecido por antigos moradores do entorno. (Fernando Antônio O. Lopes)

Bolsonaro

Votei no presidente Jair Bolsonaro, mas, a cada dia, vejo que ele se perde no que diz e deixa muito espaço para ser criticado. Não esperava que ele se tornasse tão briguento como é, abrindo críticas e mais críticas, sem necessidade. Ele não pode esquecer que é presidente de todos os brasileiros, não apenas dos que nele votaram. Logo, deveria ser mais calado e ter procedimentos corretos, como uso de máscara, evitar aglomerações e ser vacinado. (Maria Alzira Sommer)

Limpeza urbana

Está demais a sujeira acumulada em terreno abandonado ao lado da minha moradia, rua Álvaro Guterres, entre os números 700 e 740, no bairro Cristal, local que está sendo depósito de coisas velhas e lixo. Faço apelo ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre que vistorie, limpe o local e exija providências do proprietário. (Teca Cramer Paranhos, Porto Alegre)

Campeão com 107 anos

O jogador Tito completou 107 anos. Ele foi ponta-direita, aos 21 anos, do Grêmio Atlético 9º. Regimento de Pelotas, vinculado na época à unidade do Exército na cidade. A equipe sagrou-se campeã do Campeonato Gaúcho de 1935, com 29 equipes do Estado, alusivo ao centenário da Revolução Farroupilha, título valendo por 100 anos. A equipe venceu o certame de Pelotas, venceu o São Paulo de Rio Grande e passou pelo Rio Branco de Santa Vitória do Palmar, além do hoje Novo Hamburgo. Na final, enfrentou o Grêmio, na melhor de três jogos. Perdeu o primeiro por 3x1, venceu o segundo por 3 x 0 e, no desempate, venceu novamente o Grêmio por 2x1, gols de Cardeal e Cerrito. Por conta disso, o nome do clube tricolor passou a ser Farroupilha. Tito merece ser homenageado pela Federação Gaúcha de Futebol, pela idade e pelo que representa na história do mais importante campeonato. (Henrique König, Pelotas/RS)