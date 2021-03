Porto Alegre está ganhando novos empreendimentos que não só vão embelezar áreas da cidade como gerar centenas de empregos. É o caso do megaempreendimento do Zaffari na área que era da antiga Gaúcha Cross, na avenida Protásio Alves (" Zaffari obtém licença para iniciar obra de megaempreendimento em Porto Alegre ",, edição de 11/03/2021). Pelo visto, as licenças na Capital estão sendo agilizadas em prol do progresso, com as devidas ressalvas. É bom para Porto Alegre. (Antônio Carlos B. Fernandez)