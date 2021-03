Jornal do Comércio, edição de 24/02/2021) ganhe força e ajude o bairro a voltar aos seus melhores momentos. (Adélio César Mesquita, Porto Alegre) O 4º Distrito foi tão importante na história de Porto Alegre que já foi chamado de o Bairro Cidade. Não sei por qual motivo foi perdendo suas características industriais. Tinha a então Avenida Eduardo, depois com o nome mudado, tinha e tem o Gondoleiros, clube tradicional, além do grande Renner, time de futebol que, junto com o Internacional, deu a base da Seleção Gaúcha que representou o Brasil no Pan-americano dos anos 1950 e sagrou-se campeã. Tomara que o projeto de revitalização do 4º Distrito ( coluna Pensar a cidade , edição de 24/02/2021) ganhe força e ajude o bairro a voltar aos seus melhores momentos. (Adélio César Mesquita, Porto Alegre)

Ações da Petrobras

Não sou especialista em bolsa, mas não entendo quando as notícias dizem que o valor da Petrobras mudou após a indicação de um novo presidente. Ora, esse valor de mercado que caiu seria para uma venda, algo que, sabemos, jamais acontecerá ou é algo que acontecerá em futuro para nossos netos. Para mim, fizeram autêntica tempestade em copo d'água no caso da troca do presidente da estatal, que é um direito líquido e certo dele, Jair Bolsonaro. (Mauro Giancarlos)

Teto dos gastos

Dizer que o teto de gastos ainda está de pé é mentir descaradamente. Para 2021 o déficit do teto era para ser de no máximo R$ 100 bilhões (em 2016, na sua criação, o déficit foi de R$ 170 bilhões); agora colocaram em R$ 247 bilhões (igual ao descumprimento da regra de ouro em 2019: de 247 bilhões). Em 2020, mais R$ 700 bilhões de auxílios e ajudas excessivas aos estados e municípios, que ficaram fora do teto. Neste ano temos ainda a prorrogação do auxílio emergencial. Como colocaram R$ 247 bilhões no teto este ano, poderiam ter posto R$ 347 bilhões, ou mais, e tudo bem. Imprimir dinheiro é a saída e a inflação a consequência. As reformas que falam, prometem aumento de impostos como efeito colateral, como sempre foram no passado. E por fim a inflação (IPCA) está manipulada. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)

Piscinas

Algo que não consigo entender é falta de cultura, educação, respeito. Serão egocêntricas, vaidosas, ou irresponsáveis mesmo. Enoja e me revolta ver pessoas nas estâncias hidrominerais se esquivarem de passar pela ducha antes de entrar na piscina. O que leva essas pessoas a serem tão levianas e irresponsáveis? (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

Auxílio emergencial

É de espantar saber que mais do que R$ 50 bilhões foram pagos indevidamente no auxílio emergencial. Quantas vacinas não poderiam ter sido compradas com esse dinheiro? Falam tanto dos políticos inescrupulosos, mas o que são os brasileiros que receberam o valor do auxílio emergencial sem ter direito? (Maria Julieta Hentske)