Usina solar na Capital

página 13, Jornal do Comércio, edição de 28/01/2021 ). Que bacana, Associação Cristã de Moços (ACM-RS)! Que o exemplo de vocês se multiplique e que possamos naturalizar a energia solar em Porto Alegre, bem como demais usos sustentáveis. (Fabrício Caetano) "Maior usina solar de Porto Alegre será instalada em cemitério" (). Que bacana, Associação Cristã de Moços (ACM-RS)! Que o exemplo de vocês se multiplique e que possamos naturalizar a energia solar em Porto Alegre, bem como demais usos sustentáveis. (Fabrício Caetano)

Usina solar II

Isso demonstra quantas possibilidades nós temos para produzir energia, mas parece que alguém não tem interesse. (Eloa Guterres)

Usina solar III

Muito boa a iniciativa da usina solar em Porto Alegre. Oremos para que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) não queime o projeto, pois para eles parece ser melhor construir usinas hidrelétricas do que aproveitar o sol nosso de cada dia. (Roberto Henry Ebelt)

Clima

Muitos reclamando até com uma dose boa de razão sobre o clima no Brasil. No caso do nosso Litoral Norte, o último fim de semana, após mais de uma semana com tempo instável, estava muito bom, com sol, calor e as praias cheias. O perigo do coronavírus parece que não assusta mais no Litoral, e tenho medo disso. (Paulo V. de Barros, Cachoeirinha/RS)

Trincheira da Ceará

Em resposta ao questionamento sobre a Trincheira da Ceará na coluna Palavra do Leitor (Jornal do Comércio, edição de 28/01/2021), temos a esclarecer que durante a execução da obra, em decorrência da geometria da via (existência de curvas sinuosas em espaço confinado), com três faixas de trânsito, sinalização subsequente e trânsito intenso, foram realizados testes com veículos no local. A velocidade que garantia a segurança necessária para a passagem de três veículos simultaneamente foi de 40 km/h. Velocidade maior poderia ocasionar acidentes. Por se tratar de um dos principais acessos a Porto Alegre, o volume de veículos de grande porte é muito significativo, o que aumenta ainda mais o risco. Outro ponto a destacar é que, justamente por estarem ingressando em perímetro urbano, vindo de um limite de velocidade maior, mesmo passando por um trecho de transição, o condutor irá ingressar em uma sequência de curvas onde se faz imprescindível a redução da velocidade para evitar acidentes e preservar vidas. Segundo nossos cadastros, não foi registrado nenhum acidente dentro da trincheira desde a sua abertura. (Gabriela Duarte Peixoto, Comunicação da EPTC)