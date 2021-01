Jornal do Comércio, edição de 25/01/2021). Importante para tomarmos decisões em um momento importante como este que estamos passando. (Merlin Pinheiro) Ótimo o texto " Para a Amrigs, todos devem se vacinar contra a Covid-19 " (Entrevista especial,, edição de 25/01/2021). Importante para tomarmos decisões em um momento importante como este que estamos passando. (Merlin Pinheiro)

Entrevista especial II

Excelente entrevista. Adorei as colocações do presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Junior. (Lize Jung)

Ponte Jaguarão-Rio Branco

Acordo em 1918 foi assinado entre o Brasil e o Uruguai para fazer uma ligação unindo os dois países por via rodoviária e ferroviária. Após três anos e meio, a ponte Jaguarão-Rio Branco foi inaugurada, trabalho feito por 6.215 trabalhadores de diversas nacionalidades, sendo entregue no dia 14 de novembro de 1930 no dia 20 de novembro do mesmo ano, portanto com pouco mais de 90 anos. A ponte foi denominada Barão de Mauá, depois visconde, que nasceu na cidade vizinha de Jaguarão, Arroio Grande. A ponte Barão de Mauá tem 2.112 metros de comprimento, 85 arcos e 2.046 pilotis, maior parte da extensão no lado uruguaio. (Edilberto Luiz Hammes, médico decano de São Lourenço do Sul/RS)

Multas

O pequeno túnel para o acesso à avenida Ceará e a Eduardo Chaves, chamado de trincheira, tem uma fiscalização eletrônica. Mas a velocidade máxima de 40 km/h é muito baixa para quem chega por uma pista livre, mão única, e só vê que tem que diminuir para 50km/h ou 60km/h, velocidades normais e que eu considero até baixa para a qualidade da pista, quanto está quase na máquina e acaba sendo multado eletronicamente, como eu. Penso que poderia ser um pouco mais alto o limite, talvez 45km/h ou 50 km/h. Dentro do túnel, a pista tem curvas sinuosas, talvez por isso os 40 km/h. Mas a multa da qual recebi comunicado é salgada, R$ 130,00. Disseram-me para eu recorrer. Mas, tenho certeza de que nada adiantará, pois quase nunca aceitam recurso no Detran, como outros me disseram. Eu vinha em torno de 50 km/h e diminuí pouco antes, mas acho que o sistema capta a chegada do carro e não a passagem, aí eu estava acima dos 40 km/h, talvez 45 km/h ou um pouco mais, que é lento, repito. A partir de agora, vindo da freeway, não entro mais na pista que passa pelo aeroporto, virei direto até o Centro. Caminho mais longo para mim que moro em Petrópolis, mas sem multa. (Marco Antônio Centeno, Porto Alegre)