Eneida Serrano e a fotografia

Jornal do Comércio na sexta-feira passada, intitulada Li com toda a atenção a belíssima reportagem veiculada nona sexta-feira passada, intitulada "A fotografia de Eneida Serrano e o registro da arte no Rio Grande do Sul" (Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 22/01/2021). Ótimo conteúdo o trabalho da Eneida, e ótimo texto escrito pela Tânia Meinerz. (Leonid Streliaev, fotógrafo)

Eneida Serrano II

Matéria genial! Bem escrita, envolvente, transporta para o tema e cria uma atmosfera para adentrar na personalidade da fotógrafa Eneida Serrano. Parabéns a todos! (Joaquim Pedro Mello Neto)

Eneida Serrano III

Obstinado trabalho de Eneida Serrano, pondo a poesia da arte fotográfica a servico de nossa memória cultural, no texto belo e preciso de Tânia Meinerz. (Paulo Santos)

Energia eólica

Custei a entender que geração distribuída (página 7, edição de 21/01/2021 do Jornal do Comércio) era a energia solar. Geração de energia produzida pelo próprio consumo é uma realidade e nossos netos com certeza a usarão e não considerarão mais uma novidade, como é hoje. Muita economia e a natureza será bem poupada. (Cézar Henstke, Guaporé/RS)

Eventos

O setor de eventos voltará a funcionar. Estava na hora, pois muitos setores precisavam realizar cerimônias, mantendo os protocolos da saúde, e não conseguiam, com demissões. Espero que, assim, os promotores consigam sair da crise. (Manuela S. Francisconi)

Rua da Praia

Há alguns anos, a prefeitura de Porto Alegre, fazendo manutenção na Praça da Alfândega, desenterrou a escadaria que servia de atracadouro e acesso à cidadezinha de então. Aquele achado histórico, no entanto, foi relegado de maneira terrível, pois tudo foi tapado de novo. Deveriam ter aberto tudo, cercado e colocado uma placa indicando que servia para o acesso dos pioneiros açorianos (há uma foto circulando inclusive sobre a escadaria fluvial) e que por isso a área ficou sendo conhecida como Rua da Praia. Se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, teriam feito isso e aí os turistas brasileiros pagariam para ver. Espero que o prefeito Sebastião Melo (MDB) consiga mandar desencavar o achado, cerque, coloque uma cobertura de vidro para que se possa olhar bem, e coloque uma placa, com a indicação do que era. Será uma atração de Porto Alegre. (Enio Rivaldi de Monteiro, Porto Alegre)