Juros baixos no Brasil

Jornal do Comércio, página 5, edição de 21/01/2021). Dessa forma, o Copom estava certo, juros de 2% ao ano está bom para o nosso País. Mas, para quem tem dinheiro na poupança, é um problemão, pois a poupança dá menos que a taxa Selic, de juros. (Noema Bacellar) Continua a discussão sobre se os juros no Brasil devem continuar baixos ou não. Não entendo de juros e não sou economista, mas penso que juros baixos em uma economia como a nossa, com tanto desemprego, os juros devem continuar baixos , página 5, edição de 21/01/2021). Dessa forma, o Copom estava certo, juros de 2% ao ano está bom para o nosso País. Mas, para quem tem dinheiro na poupança, é um problemão, pois a poupança dá menos que a taxa Selic, de juros. (Noema Bacellar)

Pelotas

Sabiamente, a prefeita reeleita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB) está buscando fazer Parcerias Público-Privadas (PPPs) para atrair investimentos para a conhecida como Princesa do Sul. Faz muito bem e espero que o prefeito Sebastião Melo (MDB) faça o mesmo aqui em Porto Alegre. É disso que a Capital precisa, para gerar progresso e muitos empregos. (Ricardo Mendes Outeiral, Porto Alegre)

Safra recorde

O presidente da França, Emmanuel Macron, continua a desferir ataques contra a soja brasileira, que ele diz ser produzida na Floresta Amazônica. Quanta ignorância dos fatos, meu Deus! A nova safra de grãos do Brasil será em torno de 265 milhões de toneladas, com a soja com quase 135 milhões de toneladas. Tinha que convidar o senhor Macron para vir conhecer o Brasil e saber onde, quando e quanto de soja se produz aqui no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste do Brasil. (Ricardo Gonçalves Carvalhaes)

Manaus

O que está ocorrendo em Manaus (AM) é culpa do presidente Jair Bolsonaro. É incrível como essa acusação continua, todos se esquecendo que foi o Supremo Tribunal Federal (STF) quem disse que o combate ao coronavírus era decisão independente de governadores e prefeitos. Esqueceu também o STF de indicar que não poderiam ocorrer fraudes no uso do dinheiro federal repassado a muitos e que foi desviado, com vigarices em alguns estados e prefeituras. Essa é a verdade, basta de acusações infundadas, mesmo que o presidente, às vezes, fale demais e sem necessidade, abrindo flancos de discórdia. (Cássio Liberato, Bento Gonçalves/RS)

Vacinação

Começou a vacinação em quase todos os estados do Brasil. E onde não começou, tenho lido que a culpa é do presidente Bolsonaro. É exagero, pois o STF disse que os governadores e prefeitos que tinham assumido as decisões por conta do coronavírus. É muita confusão para o meu gosto. (Waldemar Lima Centeno)