Jornal do Comércio, página 8, edição de 13/01/2021). Sou de uma geração de porto-alegrenses onde ir ao cinema nos finais de semana era programa certo. Nos domingos, dois filmes nas matinês. No entorno da Praça da Alfândega, muitos cinemas, na Borges, o Vera Cruz, depois Vitória e também o Carlos Gomes no Centro. Na Cidade Baixa, o Marabá. E o Capitólio, esse o único que restou aberto, mantido pela prefeitura da Capital. Na Azenha, o Castelo, na Floresta, o Orfeu, o Rosário e outros. Em Petrópolis, o Ritz e outro com o próprio nome do bairro, o Petrópolis. Bons e saudosos tempos, em uma Porto Alegre pacata, tranquila, bem mais segura com a Guarda Civil, parte fardada da Polícia Civil, criada em 1930 e extinta em 1967, com suas rádio-patrulhas. (Fernando B. de Castro, Porto Alegre)

Felizmente, as salas de cinema foram reabertas no Rio Grande do Sul

Pagamento

Se o governador Eduardo Leite (PSDB) continuar pagando em dia como nos dois últimos meses, com certeza o comércio de Porto Alegre e de todo o Rio Grande do Sul terá um bom alento. Com isso, os compromissos serão mantidos em dia, como nos casos do IPTU das prefeituras e do IPVA do Estado, ajudando nas finanças justamente de quem está pagando em dia. É um bom ciclo nada vicioso. (Waldemar Lima de Godoi, São Lourenço do Sul/RS)

Empresas&Negócios 20 anos

Parabéns ao Empresas & Negócios pela celebração de duas décadas de compromisso com a informação. Um espaço que valoriza temas relevantes para a atividade empresarial e o desenvolvimento econômico do Estado. (Verônica Althaus, sócia-diretora do escritório Scalzilli Althaus)

Parabenizo o Jornal do Comércio pelos 20 anos do Empresas & Negócios. O caderno é exemplo de jornalismo de qualidade, trazendo informação de relevância para os gestores, além de evidenciar bons exemplos de quem contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e do País. (João Medeiros Fernandes Jr., Medeiros, Santos & Caprara Advogados)

Há 20 anos, o caderno Empresas & Negócios contribui para o crescimento da economia gaúcha, trazendo conteúdos relevantes e que inspiram o mundo corporativo. É leitura fundamental para empresários, profissionais liberais e a sociedade como um todo, pois acompanha as mudanças nos setores e abre espaço para pautas voltadas para o desenvolvimento e a inovação. (Mônica Canellas Rossi, RMMG Advogados)

Qualidade e seriedade fundamentam a história construída há 20 anos pelo Empresas & Negócios. Mesmo diante de um momento tão desafiador para todos os empreendedores, tivemos a oportunidade de contar com o incentivo ao crescimento através da informação neste espaço. Parabéns ao Jornal do Comércio e à equipe do caderno por este belo trabalho! (Everson Martins Baptista, presidente da Sorrifácil)