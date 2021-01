Fiscalização e Covid-19

Jornal do Comércio, página 18, edição de 08/01/2021), sobre fiscalização no combate à Covid-19 Muito bem disse o coordenador da força-tarefa e secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus em Porto Alegre, Renato Ramalho (, página 18, edição de 08/01/2021),. Exemplo maior de que a fiscalização às normas de proteção contra o coronavírus funcionam são os supermercados, que têm álcool gel à disposição dos clientes, pedem e usam máscaras para todo mundo, e evitam aglomerações. E não se sabe, após 10 meses deles funcionando sempre, de algum caso coletivo de Covid-19. (Renata Figueiredo, Porto Alegre)

Limpeza pública

Após as declarações do prefeito Sebastião Melo (MDB) sobre a limpeza da Capital como sendo algo diário e importante para o visual de Porto Alegre, no que concordo plenamente, já vi equipes do Departamento Municipal de Limpeza Pública (DMLU) ou de empresas contratadas fazendo limpeza em sarjetas de alguns bairros da cidade. É isso que se quer, mas todos os dias, não uma vez por mês. E que os porto-alegrenses ajudem, não sujando tanto as vias da Capital, como acontece. (Noemir Mendonça)

Estados Unidos

Uma vergonha para os norte-americanos a invasão e as cinco mortes do Capitólio, considerado por eles e boa parte do mundo como um símbolo da democracia para todos, não apenas lá nos Estados Unidos. Manifestação pacífica deve ser tolerada, mas invadir e depredar um Congresso é inadmissível! (Norma Bengalli, Porto Alegre)

Estados Unidos II

Os Estados Unidos são o mais novo país classificado na lista das "repúblicas de bananas". Antiga expressão usada no meio político, foi utilizada pela primeira vez pelo escritor O. Henry, norte-americano. Seu significado? O país que é ou está politicamente instável, ou à beira de uma crise econômica. Após o ocorrido no dia 6 de janeiro, analistas e até deputados americanos já classificam os EUA na seleta lista "embananada". Não se pode negar que foi, de fato, absurdamente chocante a invasão do poder legislativo americano. E como se não bastasse, além da invasão de um dos prédios mais emblemáticos do mundo ocidental, foram feitas ameaças à maior democracia do mundo. Como brasileiro, fiquei abismado. Como cidadão defensor da democracia, ainda mais. Espero que o que assistimos via televisão não se repita no Brasil daqui a dois anos. Por fim, parafraseio uma fala que considero uma máxima, da autoria de Otavio Mangabeira: a democracia é uma planta tenra, que deve ser regada todos os dias. No Brasil, sigamos regando nossa planta, para servirmos de exemplo positivo a ser seguido até mesmo pela primeira economia mundial: os EUA! (Lucas Loeblein)