projeto do Cais Embarcadero vai deslanchar Jornal do Comércio, 06/01/2021). Para quem pensa que tirando o Muro da Mauá - imprescindível, já aconteceram cheias depois de 1941 -, os porto-alegrenses usufruiriam do Guaíba, isso é um engano total. Tirando o muro, apareceriam, como até hoje, os armazéns, que estão ali desde 1913, no terceiro aterro que a cidade teve, após o primeiro, da Alfândega até a Siqueira Campos, o segundo até a avenida Mauá, e o terceiro para justamente a construção do Cais Mauá. Antes de criticar, leiam um pouco sobre a história de Porto Alegre. (Darwin Sotero, Porto Alegre) Finalmente o

Covid-19 e o comércio

Com relação ao comércio e a Covid-19, é lógico que nossos governantes têm que alinhar normas para evitar ao máximo o contágio das pessoas. Mas, por uma questão de lógica, quanto menos o comércio trabalhar, mais aglomeração de pessoas terá no horário de atendimento, tendo em vista horários reduzidos. O que tem que ser ponderado é o consumidor ser responsável na sua ida ao comércio, evitando lojas cheias e picos de movimento, bem como o comerciante usar o bom senso, dando a higienização necessária, e não deixar o seu estabelecimento com excesso de pessoas, zelando por consumidores, funcionários e o desenvolvimento de todos. (Felipe Augusto)

Insegurança

Tem ruas de alguns bairros de Porto Alegre que têm sido as preferidas pelos ladrões de automóveis. Parece que os larápios se especializam em determinadas áreas. Até derrubar fios de energia para escurecer as vias públicas eles têm feito, numa audácia sem tamanho, trazendo muita insegurança. A ronda feita pela Guarda Municipal tem ajudado. Poderia, no entanto, ser mais seguida em alguns bairros, pois a cidade, com a temporada de veraneio, está bem mais vazia. (Mauro Centeno)

Limpeza pública

O prefeito Sebastião Melo (MDB) largou com muita vontade na prefeitura da Capital. Espero que mantenha o trabalho de limpeza da cidade, como varrição, capina, operações tapa-buracos e outras, não tão visíveis, mas muito importantes, para o visual de Porto Alegre, o que, atualmente, é motivo de tristeza, pela péssima aparência, para os seus moradores. (Luiz Marques)

Lya Luft

Escritora Lya Luft comenta sua obra e fala de projetos para o futuro " (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comécio, edição de 31/12/2020). Senhora de todas as letras, escritora Lya Luft! Vida longa e com muita saúde! E feliz 2021! (Suely Nascimento)

Lya Luft II

Parabéns ao Jornal do Comércio. Magnífica reportagem! (Jaime Silva Filho)