Projeto do Complexo Belvedere recebe licenças em Porto Alegre Jornal do Comércio, edição de 29/12/2020). Levou 25 anos. Explicado o motivo de Porto Alegre estar falida? Santa Catarina agradece, cada vez mais o destino preferido de investidores e pessoas qualificadas. (Leo Pereira) " (, edição de 29/12/2020). Levou 25 anos. Explicado o motivo de Porto Alegre estar falida? Santa Catarina agradece, cada vez mais o destino preferido de investidores e pessoas qualificadas. (Leo Pereira)

Belvedere II

Demorou 25 anos certamente por mudanças na formatação do negócio e viabilidade, e não apenas por burocracia. Diversas outras grandes obras saíram no município em menos tempo, inclusive ao redor deste mesmo empreendimento. (Léo Jaime Zandonai)

Belvedere III

Este tipo de projeto deveria ter suas análises aceleradas, não digo que se faça vista grossa, mas que se empenhem o quanto for necessário para acelerar as aprovações. (Anderson Furtado)

Belvedere IV

A última área verde intocada dentro da cidade se vai. Onde está a política de conservação ambiental? Muito triste isso. (Francisco Anselmi)

Venda da CEEE

Ao contrário do que pensa o senhor Darlan Silva Salgado (Jornal do Comércio, Palavra do Leitor, edição de 09/12/2020), os consumidores da energia da CEEE estão pagando a conta há muito tempo para manter esta empresa estatal. A CEEE cobra na conta de luz 25% à título de ICMS. Esse dinheiro é para ser repassado ao governo para retornar em serviços públicos básicos à população. Acontece que há anos a CEEE não repassa. Torrou o dinheiro e está falida. Agora, para que alguém da iniciativa privada se interesse em assumi-la, o governo está perdoando R$ 2,8 bilhões de dívida de ICMS. Na prática nós, consumidores, pagamos 25% a mais pela energia da CEEE só pelo capricho de mantê-la estatal. (Clesio Franceschina, administrador de empresas)

IPTU e IPVA

Boa ideia da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado em antecipar a possibilidade de pagamento do IPTU e do IPVA, com desconto. Como a prefeitura pagou, dia 14/12, o 13º salário e o Estado promete pagar neste dia 30, serão milhares de pessoas com condições de antecipar os tributos. (Rodrigo Fioravante, Porto Alegre)

Fechamento

Se a prefeitura da Capital fechar novamente o comércio, aí sim a quebradeira será geral de restaurantes, bares e pequenas lojas. Já estão à venda pontos tradicionais do bairro Moinhos de Vento e penso que isso só poderá piorar, caso venha um lockdown. (Patrícia Ramos, comerciante)