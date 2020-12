entrevista com o empresário Clovis Tramontina (Jornal do Comércio, página 12, edição de 22/12/2020), pois ele, mesmo sendo empresário, lançou uma palavra de confiança nos negócios e, mais ainda, no governo do Estado. Mesmo apoiando sempre redução de impostos, especificamente no caso do ICMS, ele disse que, agora, neste momento, não dá para baixar o ICMS. Lembrou que o governador Eduardo Leite está fazendo privatizações e cortando despesas, o que ajudará a equilibrar as contas. É por aí mesmo. E a sua empresa fechará 2020 com crescimento de 36% sobre o faturamento do ano anterior, um resultado surpreendente, segundo ele. Belo exemplo. (Marcos Tavares, Porto Alegre) Muito boa a, página 12, edição de 22/12/2020), pois ele, mesmo sendo empresário, lançou uma palavra de confiança nos negócios e, mais ainda, no governo do Estado. Mesmo apoiando sempre redução de impostos, especificamente no caso do ICMS, ele disse que, agora, neste momento, não dá para baixar o ICMS. Lembrou que o governador Eduardo Leite está fazendo privatizações e cortando despesas, o que ajudará a equilibrar as contas. É por aí mesmo. E a sua empresa fechará 2020 com crescimento de 36% sobre o faturamento do ano anterior, um resultado surpreendente, segundo ele. Belo exemplo. (Marcos Tavares, Porto Alegre)

IPVA

Enquanto a prefeitura de Porto Alegre foi ágil e permitiu, há dias, que se pague o IPTU de 2021 com desconto, o governo do Estado/Detran não está com a mesma facilidade. Pelo menos até terça-feira, 22/12, quando tentei, mas não era possível quitar, também, com desconto, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Não falta dinheiro para o Tesouro do Estado? (Mário Gomes do Nascimento, Porto Alegre)

ICMS no RS

Sabe-se que manter as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) é algo que as entidades empresariais não querem, com razão. No entanto, se as alíquotas atuais não forem mantidas, elas que são pagas há dois anos, as finanças do Rio Grande do Sul vão colapsar. Esse é o fato, não uma versão. Para mim, o ICMS seria de 10%, mas esse é um sonho que talvez nem os nossos bisnetos conhecerão. Até lá, que o governador Eduardo Leite (PSDB) continue cortando despesas, como resposta ao ICMS alto. (Rubens C. Moreira, Pelotas/RS)

Assassinato

Ainda que cenas gravadas por meio do circuito interno do estabelecimento deponham contra o morto, diante das imagens filmadas e amplamente reproduzidas, repercutindo até fora do Brasil, não faltaram artifícios para desqualificar a vítima fatal dos truculentos seguranças do supermercado, na zona Norte de Porto Alegre. Apesar de toda a momentânea comoção e revolta, a legislação abrandará o veredito através de um arrastado processo judicial. (Roberto Fissmer)

Cumprimentos

Apoiadores

No Brasil, quem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (a maioria dos brasileiros, segundo as últimas pesquisas) é chamado de "minions amestrados". Mas não leio ou vejo apelidos para quem apoia uns ou outros líderes partidários contrários. Não tem isenção neste caso. (Júlio Conceição Bacellar)