Quero parabenizar pelo excelente texto escrito por Hélio Beltrão (Um tiro no pé, coluna Opinião Econômica, edição do Jornal do Comércio de 16/12/2020). É interessante lermos um texto com conhecimento de causa e colocando os termos corretos no assunto tratado, assim construiremos um País soberano. (Bruno Pedro Rech, contador/empresário, Sarandi-RS)

UBS sem luz

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Harmonia, de Canoas, está sem luz há muitos dias, pois vândalos danificaram e levaram a caixa de entrada de energia. É um transtorno só para o atendimento, pois a UBS tem vacinas que precisam de refrigeração. A UBS Harmonia fica na rua Machado de Assis, 201, em Canoas. (Waldemar Souza, Canoas-RS)

Vacinação

Enquanto o número de óbitos por Covid-19 apresenta alta e tendência de crescimento vertiginoso no mês de janeiro, tendo em vista as festas de fim de ano, que provocam aglomerações, deparamo-nos com a urgência de um plano nacional de vacinação. Nossa Nação aguarda ansiosamente pelas doses da vacina, para que possamos, gradualmente, retornar à normalidade e atingir a segurança sanitária. Ocorre que, infelizmente, notamos a politização deste recurso capaz de devolver a esperança à população. Politização esta que não traz benefício algum aos cidadãos. Apenas privilegia aqueles que detêm o poder da caneta e estão vislumbrando, no horizonte, o Palácio do Planalto - seja a permanência de quem já o ocupa, ou a chegada de um(a) novo(a) ocupante. Demandamos, o quanto antes, de uma vacina eficaz, de um plano de vacinação capaz de levar as doses aos quatro cantos de nossa nação e de mais senso de responsabilidade e coerência de nossos governantes. (Lucas Loeblein, Gravataí-RS)

Arena Cruzeiro

No último domingo, dia 20, tivemos a final do campeonato gaúcho de futebol feminino realizada na Arena Cruzeiro em Cachoeirinha, o novo estádio do Esporte Clube Cruzeiro. Almeja-se que, a partir da nova e grandiosa Arena Cruzeiro, em breve, o futebol profissional do estrelado volte a dar grandes alegrias a seus fiéis torcedores. (Erico Faustini)

Arena Cruzeiro II

Foi muito bom ver o novo estádio, a Arena Cruzeiro, lá em Cachoeirinha, aqui pertinho da Capital, logo após a avenida Assis Brasil. Clube tradicional, campeão da Região Metropolitana em 1918 e campeão em 1929, o Cruzeiro, pelo que vi, fez bem em construir a sua Arena Cruzeiro na cidade vizinha. Pelo que vi, lá o Estrelado tem bom apoio empresarial e do prefeito Miki Breier. (Renato Balbão, Porto Alegre)