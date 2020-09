Busca por imóveis maiores e com áreas verdes aumenta durante a pandemia Muito bem elaborada a matéria "" (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 14/09/2020). Abordou temas relevantes, ratificados com comentários de especialistas do mercado imobiliário. (Elcia de Oliveira Silva)

Fim de negócios

Rio Grande do Sul ter perdido 30,5 mil negócios por conta da pandemia Impressionantes os dados que constam de reportagem no Jornal do Comércio (página 7, edição de 11/09/2020) sobre o. Preocupação com a saúde para que a Covid-19 não mate tantas pessoas é fundamental, mas não se tem como esquecer a tragédia financeira que a economia está sofrendo, com o fechamento de 5,1 mil estabelecimentos - e seus empregados sem trabalho - somente em Porto Alegre. É uma tragédia social, além daquela da saúde. (Neide Solimar, Porto Alegre)

Emídio Perondi

O falecimento de Emídio Perondi entristece os desportistas gaúchos, principalmente os da velha guarda, como eu, que tive a felicidade de conviver com este grande ser humano na Federação Gaúcha de Futebol. Porque foi um político e líder esportivo apaixonado pelo futebol. Embora já estivesse afastado das atividades, sempre marcou sua vida por amparar os amigos na busca de solução para os problemas cotidianos. Sem dúvida, uma perda irreparável. Meus sentimentos à família enlutada. (Jesus Claudio da Silveira, ex-diretor da A. A. Cruzeiro do Sul, Porto Alegre)

Futebol

Que pobreza o futebol, gaúcho, no Brasileirão. Nem Grêmio nem Inter estão convencendo no certame, ainda que o Internacional esteja lá em cima, enquanto o Grêmio fica embaixo. (José Luiz Montes, Sapiranga/RS)

Ficção e realidade

Tanto o governo de Donald Trump quanto o de Jair Bolsonaro chegaram ao poder a partir da rede de informações falsas virtuais, as temíveis fake news, as quais deram origem a uma alienação sobre os verdadeiros fatos do mundo real e assim germinando a receita perfeita do ódio contra aqueles que se opõem contra eles. No documentário Privacidade Hackeada (2019), por exemplo, testemunhamos como são as reais engrenagens dessa rede ilícita, a qual é criada para gerar lucro e tendo a capacidade de derrubar até mesmo governos poderosos. Embora seja uma ficção, o filme Rede de Ódio surpreende ao saber dialogar com o nosso mundo real, principalmente em um momento que nos encontramos em plena falta de boa informação e envenenados por mentiras criadas com o intuito de nos persuadir até o fim. (Marcelo Castro Moraes, crítico de cinema, Sapucaia do Sul/RS)