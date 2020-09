Alimentação muito cara

preço da alimentação subiu muito no Brasil Jornal do Comércio, página 10, edição de 03/09/2020). Não podemos nos esquecer que temos inflação baixa em meio aos horrores que a pandemia do coronavírus está causando aqui no Brasil. Os produtores devem repensar sobre aumentos de alimentos, pois tem gente passando fome por falta de dinheiro, de emprego, de todas as mínimas condições. Também as redes de supermercados têm que segurar os preços, como colaboração aos seus consumidores. (Nathália P. Peçanha, Porto Alegre) Infelizmente, o, página 10, edição de 03/09/2020). Não podemos nos esquecer que temos inflação baixa em meio aos horrores que a pandemia do coronavírus está causando aqui no Brasil. Os produtores devem repensar sobre aumentos de alimentos, pois tem gente passando fome por falta de dinheiro, de emprego, de todas as mínimas condições. Também as redes de supermercados têm que segurar os preços, como colaboração aos seus consumidores. (Nathália P. Peçanha, Porto Alegre)

Reportagem Especial

Pandemia desnuda a desigualdade tecnológica do ensino do Brasil Parabéns pela matéria "" (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, edição de 08/09/2020). (Ronald Krummenauer)

Impeachment

O pedido de impeachment do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) que está em análise na Câmara Municipal não tem condições de prosseguir. A suposição em que está baseado o pedido é sobre gastos com publicidade sobre a Covid-19. Os valores - menos até do que foi gasto - estavam previstos no orçamento de 2020, aprovado pelos nossos vereadores em 2019. Então, estão reclamando do quê? (Marcolino de Freitas, Porto Alegre)

Futebol

Que perda de tempo esse noticiário sobre a suposta compra do craque uruguaio Cavani, um astro do futebol mundial. Nenhum clube brasileiro tem, hoje, condições de pagar pelo passe dele, de milhões de euros, moeda que vale muito mais que o dólar e, também, muito mais ainda do que o nosso real. Parem de especular só para atrair a atenção dos leitores, ouvintes e telespectadores gaúchos. Nenhum time da dupla Grenal tem condições de comprar Cavani. Isso é fantasia. (Rubelar Pereira Ribas)