Cadeia produtiva do arroz enfrenta crise com ótimos resultados Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 24/08/2020), o estado brasileiro como celeiro do mundo deixa muito a desejar. Governos se sucederam e deixaram muitos agricultores quebrados, e o alerta foi dado. Ocorre que hoje existe uma demanda de alimentos em todo o mundo, e o tal projeto de alimentar o mundo vai é deixar a mesa do brasileiro vazia. (Francisco Berta Caníbal) Em relação à matéria "" (, caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 24/08/2020), o estado brasileiro como celeiro do mundo deixa muito a desejar. Governos se sucederam e deixaram muitos agricultores quebrados, e o alerta foi dado. Ocorre que hoje existe uma demanda de alimentos em todo o mundo, e o tal projeto de alimentar o mundo vai é deixar a mesa do brasileiro vazia. (Francisco Berta Caníbal)

Casas noturnas

Casas noturnas enfrentam ameaça inédita de extinção em Porto Alegre " (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 28/08/2020). Só a gente sabe o que está tendo que passar durante esse pandemia. A luz do fim do túnel fica cada vez mais longe, triste demais. (Lucas Demichei)

Fundeb

não só foi mantido como terá mais recursos nos próximos anos O Brasil só irá avançar quando der total atenção à educação básica. Foi muito bom saber que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),(Jornal do Comércio, página 18, edição de 26/08/2020). Só espero que os valores a serem repassados às prefeituras do Brasil sejam muito bem aproveitados. É desde a infância que se prepara homens e mulheres para enfrentar a vida com bons princípios de educação, tanto nos currículos quanto pessoalmente, com vistas às futuras famílias e posicionamento social. Aí teremos um País bem melhor. (José Miraflores Bento, Porto Alegre)

Supermercados

Os supermercados estão muito bem no controle da pandemia, com seus protocolos de prevenção, usando muito álcool gel, limpando os carrinhos de compras, exigindo máscaras e tendo só uma lotação de até 50% da sua capacidade. Se todos os comércios fizessem assim, quero crer que já estariam liberados para suas atividades. Se não forem liberados usando da prevenção à saúde correta, tem algo de errado nas decisões das autoridades do Estado e dos municípios. (Marcantônio De Paula, Viamão/RS)

Incêndios

Interessante como atacam o Brasil por conta de incêndios - que devem sim ser combatidos pelo Exército e órgãos ligados à preservação ambiental, mas esquecem de noticiar que, neste ano, um calor fora do normal no Hemisfério Norte está provocando incêndios mundo afora. É o caso dos incêndios florestais que vem devastando parte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que já destruíram 400 mil hectares de vegetação. Se fosse aqui, seria um escândalo na mídia internacional e, também, brasileira. (José Luiza Centeno)