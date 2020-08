CD da Amazon II

CD da Amazon deve se instalar em Nova Santa Rita. Já vi este filme com outras empresas, tomara que se confirme. (Valdo André Mascitti)

Abertura do comércio

O quase desespero dos comerciantes em Porto Alegre e também em muitas cidades do Interior do Estado está fazendo com que as autoridades(Jornal do Comércio, página 5, edição de 05/08/2020). Com todo o respeito às vítimas da Covid-19, não dá mais para ficar esperando a falência e o desemprego total dos pequenos negócios na Capital e no Estado. Com precaução, máscaras, álcool em gel e sem aglomerações, todos devem voltar. Será melhor para todo mundo. Ou, depois, a crise econômica será ainda pior do que o já previsto. (Manoel Gonçalves Dias, pequeno comerciante em Porto Alegre)