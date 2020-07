Dez empresários projetam caminhos para superar desafios do comércio " (caderno especial Comércio, página 14, Jornal do Comércio, edição de 16/07/2020.) Show de matéria. Parabéns ao Jornal Comércio. (Jorge Lewis Esswein)

Futebol

Jogo corrido, pouca técnica, muitas faltas, excesso de reclamações do início ao fim e mesmo após o término da partida, foi assim o último Grenal. Como muitos, também penso que não há lugar ainda para o futebol, quando a pandemia só se expande aqui no Rio Grande do Sul. Com tantos problemas a serem resolvidos e que ninguém encontra solução, não é momento para futebol. Mas os jogos do Gauchão vão continuar. Talvez aí, segundo ouço, tudo estará bem no Rio Grande do Sul... (Ítalo Brandão de Mello, Guaíba/RS)

Coronavírus

Até agora, nada conseguiu parar o coronavírus no Brasil, salvo naqueles estados onde a doença chegou, matou um monte de gente e acabou saindo de cena, caso do Amazonas. Não sabemos quando essa terrível pandemia vai passar, mas os estragos dela continuarão por anos, pelo jeito, e o que sabemos de lojas fechadas. (Walther R. de Noronha)

Receita Federal

Quem caiu na malha fina do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) de 2019, tem recibos em casa, comprovando as deduções médicas com os profissionais e plano de saúde, que também declararam os mesmos valores, está sofrendo. Entrei no site da Receita Federal, acusaram o recebimento da minha solicitação e ficaram de dizer que eu poderia enviar por e-mail os recibos. Pois isso foi há quase um mês, e até hoje não recebi a comunicação, tendo os dois recibos solicitados em casa. Eu tenho devolução - esse é o problema, se tivesse que pagar não teria caído na malha fina? - e preciso muito do dinheiro, claro. (Tania Maria Ferreira, Porto Alegre)