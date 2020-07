Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

RR Shoes, dona da Via Uno, entrou com pedido de recuperação judicial Jornal do Comércio, 09/07/2020). É a prova dos problemas econômicos que o País terá quando o surto do coronavírus acabar. O ano de 2020, desse jeito, será mesmo para esquecer. (Felipe Oscar Mendgtes, Porto Alegre) O isolamento social tirou milhões das ruas do Brasil, seguindo recomendação de autoridades sanitárias e administrativas, como governadores e prefeitos. Desta maneira, não é de surpreender quando a, 09/07/2020). É a prova dos problemas econômicos que o País terá quando o surto do coronavírus acabar. O ano de 2020, desse jeito, será mesmo para esquecer. (Felipe Oscar Mendgtes, Porto Alegre)

Isolamento

Muitos comerciantes, apoiados por vereadores da Capital, foram até a frente da prefeitura de Porto Alegre para pedir ao prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) que libere o comércio. Dizem que estão com dificuldades, após três meses sem ação, salvo num intervalo rápido. Não negociar durante tanto tempo deve ser mesmo um problema. O prefeito disse que não fica feliz com o fechamento das atividades, mas alegou que não tem outra maneira de diminuir a contaminação pelo coronavírus. Não existe saída que contente a todos, e as UTIs estão enchendo. (Wanderley T. Vieira, Porto Alegre)

Futebol

Pelo que leio, ouço e vejo, parece mesmo que sem futebol o Brasil para. Isso é o que interessa, o mais importante para vida nacional. Aqui em Porto Alegre, esquecendo todos os demais clubes do Gauchão, só vale falar em um próximo Grenal. Onde será, quando será, com que times, e se o Antoninho, o Chiquinho ou o Fulaninho não puder jogar, pois está machucado, teremos manchetes em toda a mídia... É muita divulgação para algo que não deve mesmo ocorrer, pois jogo de futebol só aglomera pessoas. (Ítalo C. Paiva)

Reportagem Cultural

Lila Ripoll, uma poeta entre o sonho e a realidade Parabéns pela brilhante matéria "" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 10/07/2020). Soube tratar com muita clareza a vida poética de Lila Ripoll. (Lairton Galaschi Ripoll)