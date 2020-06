Azeite produzido no Rio Grande do Sul ganha reconhecimento internacional Jornal do Comércio, edição de 22/06/2020). (Sandra Marques) Excelente a matéria "" (Reportagem Especial, capa do caderno Empresas&Negócios,, edição de 22/06/2020). (Sandra Marques)

Azeite gaúcho II

Em relação à reportagem sobre azeites, é difícil confiar e saber qual está ou foi alterado. (Marco Câmara)

Ciro Gomes

Para Ciro Gomes, falta ao País reflexão sobre o projeto nacional É até engraçado como muitos políticos, antes e, muito mais, depois de eleitos, têm fórmulas prontas para deixar o Brasil pronto para o que der e vier, sem maiores problemas. A pergunta que eu faço é por qual motivo o senhor Ciro Gomes (PDT) não lançou a tal de reflexão sobre um projeto nacional ("", Entrevista especial, Jornal do Comércio, páginas 18 e 19, edição de 15/06/2020). É aquilo que sempre se fala, os políticos sabem, todos eles, como resolver os angustiantes problemas nacionais, mas, no poder, não colocam em prática. Se fizessem isso, o Brasil seria uma maravilha e não teria esse atraso econômico e tanta desigualdade social. (Lindomar Vargas de Freitas, Canoas/RS)

Coronavírus

Se o povo não está nem aí para se cuidar, então, a prefeitura de Porto Alegre tem toda a autoridade de preservar a vida das pessoas que estão tentando se cuidar. Fecha tudo, prefeito. (Beti Storch)

Coronavírus II

Somos abastecidos de dados a cada momento. Em relação ao coronavírus, porém, assunto técnico e novo, é difícil e sofrida a percepção da sociedade. Sabemos dos danos e da velocidade exagerada da transmissibilidade. Discussão de agora diz respeito ao chamado pico e ao achatamento da curva de crescimento. Há os que entendem já alcançados e os que pensam em contrário. Fixamo-nos no tratamento às pessoas com mais de 60 anos, em confinamento absoluto. Permitam-nos uma pitada de humor, diante da situação dolorosa, na qual me incluo, em "prisão domiciliar", ainda bem que sem tornozeleira, pelo "crime" de ter nascido lá atrás! Situação angustiante, dificílima, com estresse se agigantando e dando origem a outras patologias. Precisamos lançar um desafio: quem da área da medicina, anima-se a dizer quando essas pessoas poderão ser "premiadas" com a rua, sem prejuízo da observância das regras fixadas para todos? (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)