Só espero que esses movimentos de solidariedade, como o noticiado na coluna de Affonso Ritter ( Jornal do Comércio, 15/06/2020 ) continuem depois que passar a pandemia, o que todos esperam que não demore muito. Ainda temos milhões de desempregados com problemas e uma exclusão social das maiores. Que as ONGs e muitas entidades e grupos empresariais continuem a dar apoio a estas pessoas. O Brasil e, muito mais, elas estão precisando. (Marília Soledade)

Drogas

Com a quarentena, tudo indica que houve aumento do consumo de drogas no Brasil. Só isso pode explicar a grande quantidade de drogas que têm sido apreendida nas rodovias do Brasil. Enquanto tiver quem pague e bem por estas porcarias, com certeza haverá quem se arrisque a contrabandear e trazer para o País. Com a pandemia e os problemas de muitos, então, aí mesmo é que a tentação de trazer drogas aumentou demais. (Nataniel de Ramos)

Queiroz

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Rep-RJ) quando ele era deputado estadual, Fabrício Queiroz, estava há mais de um ano em um imóvel pertencente ao advogado da família do senador, de acordo com o caseiro do local. E o delegado que investigava o caso e o rendeu disse que Queiroz era monitorado há meses. Logo, a Polícia Civil de São Paulo sabia do seu paradeiro. Mas os que são contra o presidente Jair Bolsonaro viviam perguntando, em tom acusatório: onde está Queiroz? Bastava perguntar ao delegado que o monitorava... (Patrícia B. Hollever)

Imposto de Renda

Quando voltará a trabalhar a Receita Federal? Estava com presença marcada dia 28 de abril para mostrar dois prosaicos recibos de pequenas quantias pagas a um psicólogo e a plano de saúde - ambos declararam as quantias nas suas declarações, mas a Receita tem implicado com despesas médicas -, mas tudo foi cancelado. Tentei marcar nova presença, mas o sistema disse que não era possível. Até quando? Tenho devolução e preciso do dinheiro, eu e outros milhares. (Tanira B. Senmensatti, Porto Alegre)

Colonialismo

No rastro da indignação quase geral em muitos países contra o colonialismo e o racismo explícito contra negros, vejo que muitos bustos de invasores de outros países que têm estátuas na Inglaterra, no Reino Unido, e, agora, na Itália, também estão sendo execrados, com tinta vermelha. Os ingleses dominaram e praticaram um ódio com modelo de separação na África do Sul, contra os verdadeiros donos, os africanos. Isso é terrível e agora eles vêm dar lição de moral aos latino-americanos. Basta de colonialismo. (Alexandre Vargas, Porto Alegre)