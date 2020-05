apresentou problemas estruturais O Viaduto dos Açorianos, que liga o Centro da Capital à Zona Sul de Porto Alegre,(Jornal do Comércio, página 22, edição de 11/05/2020). Fez bem a prefeitura em interditar aquela que, antigamente, se chamava de obra de arte viária. Todos os viadutos de Porto Alegre têm que ser monitorados pelo menos uma vez por mês. Já imaginaram um viaduto desabando? Seria uma tragédia. (Elenara Fioravante, Porto Alegre)

Bebeto Alves

Em relação à matéria "Cantor e compositor Bebeto Alves se despede dos discos" (capa do caderno Panorama, Jornal do Comércio, edição de 11/05/2020), estarei acompanhando e prestigiando os próximos projetos. Reconheço que há canções do Bebeto Alves que estão tão vivas dentro de mim, ultrapassam barreiras e seguem dando esperança para minha vida, para minha formação, para meu aprendizado. Posso dar um exemplo: eu muitas vezes circulei por Porto Alerge com o disco Notícia Urgente e nele havia uma participação especial da cantora Loma. A canção, para mim, além de maravilhosa, também é poética. Gratidão! (Gerson Alves)

IPVA

Paguei, como milhares de gaúchos, o IPVA há semanas, mas, até hoje, não recebi o documento que me permite usar meu automóvel como Uber, pois não tenho o documento. Isso está indo longe demais. Sei que há problemas com a pandemia, mas levar semanas sem entregar um documento em Porto Alegre é muito tempo. Dessa maneira, Detran e Correios estão ajudando no desemprego e na falta de recursos para muitos que trabalham como Uber. (Rogério Bernardes, Porto Alegre)

Prisões

Impressionante a quantidade de prisioneiros trancafiados nas cadeias do Rio Grande do Sul e que continuam comandando o crime em diversas cidades gaúchas, como Porto Alegre e Caxias do Sul. Como eles fazem isso? Provavelmente, ou quase certo, que é com o uso de celulares. E como eles chegam aos presos? Nosso sistema prisional é mesmo uma peneira. (Antunes Freire do Amarante, Porto Alegre)

Futebol

O governo do Estado permitiu a volta dos treinos de futebol à dupla Grenal. Só à dupla? Não sabia que no futebol do Rio Grande do Sul só havia dois times, pois o São José é de 1913 e está bem vivo, jogando inclusive o Campeonato Gaúcho. E os clubes do Interior poderão treinar em Pelotas, Caxias, Novo Hamburgo e outras cidades? Que fanatismo prejudicial ao próprio futebol e à dupla. (José Ary Carvalho)