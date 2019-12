Ainda bem que os deputados aprovaram o novo Código Ambiental . Não que se queira deixar que façam tudo na natureza, mas, convenhamos, havia muita burocracia para investir em certas áreas, regiões e municípios. Precisamos de produção, investimentos e, dessa maneira, abrir postos de trabalho. (Antônio Carlos Fioravante, Porto Alegre)

CPMF com outro nome

O ministro Paulo Guedes foi chamado de "um depósito de coisa nenhuma" pelo jornalista Fernando Brito. Após negar a recriação da CPMF, ele anuncia que quer taxar as transações digitais, ou seja, CPMF com outro nome, na prática. Na reforma da Previdência, queria criar, e vivia insistindo, a tal da capitalização, que não deu certo em lugar nenhum, e que, no Chile, misturou fundos privados com obrigações públicas, em que aposentados têm que arcar com taxas de administração dos fundos privados. Fora outras coisas impraticáveis, como gerar 1 trilhão com privatizações. O melhor para o País seria esse ministro ser trocado, pois tem muito da incapacidade do atual presidente da República. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)

Condecoração

Impressionante como agem os petistas quando reagem em defesa de um de seus líderes. Agora mesmo, por ocasião da recente condecoração do ex-ministro Fernando Haddad (PT), pela Assembleia Legislativa gaúcha, que, pelo visto, anda sem coisas importantes em prol do Estado para decidir - o mesmo exagero já havia cometido quando condecorou o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro. Pois bastou aparecerem algumas críticas, por parte daqueles que entenderam injustificada tal honraria, para que os vigilantes petistas saíssem em desembalada correria na defesa daquele que se destaca como um fulgurante prócer do Partido dos Trabalhadores. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Cumprimentos

