Ainda bem que os bancos vão abater dívidas dos seus devedores (Jornal do Comércio, edição de 02/12/2019). Já vem atrasada essa medida. Os cheques especiais, então, cobram muito mais, por mês, que a inflação anual. Todos os meses leio que os grandes bancos têm lucros fabulosos. Também com toda a população endividada, com 63% dos brasileiros inadimplentes não tem como os banqueiros não darem um alívio. Mas, também, pode ser uma injustiça com aqueles que pagam suas contas em dia. (Graziela Ferraz, Portão/RS)

Banco do Brasil

Sou da geração, que hoje está nos 70 anos, cuja grande aspiração, lá pelos anos de 1950/1960, era fazer e ser aprovado no concurso para ingresso no Banco do Brasil (BB). A principal exigência e motivo de vários cursos preparatórios em Porto Alegre, alguns dos quais eram muito famosos, era a prova de datilografia. Um bom datilógrafo tinha grandes condições de ser aprovado. Agora, ouvi falarem que o BB poderá ser privatizado nos próximos quatro ou cinco anos. Valeria, a preços de hoje, cerca de R$ 130 bilhões. E daí? (José Carlos Mello)

Rodovia

A duplicação do lote 4 da BR-392 não foi concluída e tem significativos gargalos por estar exatamente na zona portuária de Rio Grande. Espera-se a conclusão da obra, muito importante. (Paulo Gastal Neto, Pelotas/RS)

Congestionamentos

Algo que não consigo entender, no sábado, dia 30/11, por volta das 18h, na BR-101, em Palhoça, Santa Catarina, um congestionamento quilométrico, preocupando-me se havia algum acidente. Ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária, haviam bloqueado com cones uma pista, prejudicando o fluxo de veículos por esta rodovia. Qual foi a finalidade deste bloqueio? (Bruno Pedro Rech, Sarandi/RS)

Gugu

Foi um ídolo para milhões de pessoas, mas morreu em acidente bizarro, doméstico. Gugu Liberato ficará na memória dos que o cultivavam na televisão. Não podemos esquecer que outros ídolos das telinhas, como Flávio Cavalcanti e Chacrinha, também tiveram grandes momentos de glória e audiência. Que Deus o tenha e guarde, Gugu. (Samanta Hentske)

Gugu II

Tirar selfies durante o enterro e o velório de um ídolo popular como foi Gugu não é de bom gosto. Acho mesmo que é uma falta de respeito com o defunto e seus familiares. Mas foi o que se viu no caso do velório e do enterro de Gugu Liberato, um grande ídolo popular. (Guido H. Rivalli, Caxias do Sul/RS)