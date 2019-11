Melhor Natal em seis anos

Jornal do Comércio, " Finalmente leio uma boa notícia, como a publicada na página 5, edição de 11/11/2019 do, " Natal 2019 deve ser o melhor em seis anos ". Sinal de que a economia está melhorando. Espero que este movimento continue e os empregos reapareçam, pois tenho familiares e muitos amigos desempregados, uma tragédia para quem está nesta situação. (Marli Vieira Marquez, Camaquã/RS)

Manifestações de domingo

É uma pena que não saiu na capa do Jornal do Comércio do dia 18/11/2019 nenhum comentário sobre as manifestações de domingo, dia 17/11/2019, contra os desmandos do STF. Seus leitores gostariam de uma maior repercussão sobre algo tão importante para o futuro do nosso País. (Paulo Chiarelli, Porto Alegre)

Manifestações de domingo II

Não entendo os critérios editoriais usados pelo Jornal do Comércio. Pequenas e inexpressivas manifestações contra o STF ganham nota na editoria de Política, enquanto uma imensa manifestação Lula Livre no Recife com mais de 250 mil pessoas foi ignorada. (Walmaro Paz)

Incêndios

Quando houve incêndios na Amazônia, foi um Deus nos acuda. O mundo iria acabar. Pois agora a Califórnia (EUA) pegou fogo, arruinando inclusive bairros com mansões de cidades e as próprias cidades, e quase nada se ouviu. Na Austrália, também, muito fogo. Onde estão as neuróticas ONGs? O Greenpeace? E a ONU? Emannuel Macron, da França, sumiu? E a adolescente sueca que bradou que queriam acabar com o mundo por causa do clima? (Marília Solevar do Canto, Jaguarão/RS)

Orla do Guaíba

Que beleza, começaram as obras de um novo trecho de revitalização da orla do Guaíba. A cidade precisa mesmo ser embelezada. Se a prefeitura não tem dinheiro, que faça Parcerias Público-Privadas (PPPs), apesar da oposição, com poucos argumentos contrários, de alguns porto-alegrenses, inclusive vereadores. Mas então que apontem soluções viáveis para dar um impulso na cidade. (Humberto Cesari Danton, Porto Alegre)

Tabelionato

Precisei do número de um apartamento no Registro de Imóveis. Como fiz uma doação com usufruto e reversível e recebi uma proposta de venda, o corretor pediu o número. Não tinha mais o papel, feito no 9º Tabelionato, em 1996. Telefonei para o Tabelionato na Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre, fui muito bem atendida, e, em menos de cinco minutos, me passaram o número. Excelente e eficiente serviço/atendimento. Parabéns. (Tania Bernardes, Porto Alegre)