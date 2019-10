Faixa exclusivas

Jornal do Comércio, página 22, edição de 22/10/2019) é muito bem-vinda. (Gilda Dias) Que beleza ficaram as faixas exclusivas para ônibus na Independência e na Mostardeiro, em Porto Alegre. O transporte coletivo tem que ter preferência. Porto Alegre está com cerca de 900 mil automóveis, e os engarrafamentos acontecem a toda hora. Essa melhoria (, página 22, edição de 22/10/2019) é muito bem-vinda. (Gilda Dias)

Machismo

O prefeito do Rio de Janeiro parece irritado com o impedimento determinado por uma magistrada da avenida Niemeyer, uma das mais importantes da cidade, que liga os bairros de São Conrado e Leblon. A via foi interditada depois que um desabamento da encosta provocou mortes, e o Ministério Público pediu seu fechamento. Por conta dessa decisão, o trânsito na cidade está ainda mais caótico nos horários de pico. Dois dos três desembargadores concordaram com a prefeitura. Falta votar um magistrado (indeciso?) de voto derrotado, que pediu vistas do processo, mesmo sendo já voto vencido no caso de decidir dar razão à juíza. A Justiça, nesta Nação, com o povo muito distante dela, é um altar de ostentação e semelhante a uma lesma nas ações de soluções, com um marasmo atroz. Se o representante democrático da capital carioca foi um deselegante, creio não ter sido machista na fala de besteirol grotesca de uma manifestação da expressão dele. Afinal ,a magistrada se exibe exagerada com as tatuagens, vaidade, vestimentas, entre outros adereços visíveis nas redes sociais de cima a baixo para todos seres humanos visualizarem. Já vi juízas de trajes femininos espetaculares, coloridos, esvoaçando tez transparente (mais atraentes) no Fórum Central da Capital, uma prática comum, que pareciam essas estrelas do prêmio Oscar de cinema de tirar o fôlego do visitante na produção visual, ao vivo e em cores. (Hélder Pinheiro Mayer, Alvorada/RS)

Pneus

É impressionante a rapidez com que são trocados os pneus dos carros de corrida da Fórmula1. E sempre são trocados simultaneamente todos os quatro por uma questão lógica; eles gastam igualmente, parelhos como se dizia antigamente. Pois acredite, prezado leitor: fui multado por agente da EPTC porque, segundo sua inspeção visual, só os dois pneus do lado esquerdo estavam gastos. Diante de tamanha estultícia, recorri à Jari, na esperança de que nela existisse vida inteligente. Mas, caríssimo leitor, pasme; a Junta confirmou a multa. A arrogância e a prepotência por si só já são danosas, mas somadas à ignorância, aí não tem solução, e nem salvação. (Sérgio Becker, jornalista, Porto Alegre)

Preços com centavos

Agora virou moda: os preços da gasolina acabam sempre em R$ 3,99, o dos automóveis geralmente também, em, por exemplo, R$ 69.990,00. Talvez os vendedores apostam na questão do uso, pois a maioria fala que a gasolina custa, no caso, R$ 3,00, não fala todo o valor. Da mesma maneira, no caso dos automóveis, falamos em custar cerca de R$ 69 mil. A tendência é arredondar para baixo. E assim vamos pagando um pouco mais caro sem nos darmos conta... (Telmo Monteiro Amarante, Porto Alegre)