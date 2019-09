Jornal do Comércio (edição de 11/09/2019, página 21) explicou muito bem. Metade dos contribuintes terá isenção no IPTU ou redução no imposto. Mas ficam martelando que haverá um aumento do IPTU. (Marilena Albornoz, Porto Alegre) Continuam dizendo que o IPTU de Porto Alegre vai aumentar em 2020. Ora, pelo que li, reli e procurei saber, o que vai aumentar é o valor venal, o valor sobre o qual é cobrado o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse valor não é revisado há quase 30 anos. Alguém acha que o valor das moradias e terrenos ainda é o mesmo, após mais de duas décadas? Ainda bem que o(edição de 11/09/2019, página 21) explicou muito bem. Metade dos contribuintes terá isenção no IPTU ou redução no imposto. Mas ficam martelando que haverá um aumento do IPTU. (Marilena Albornoz, Porto Alegre)

Parquímetros

Cobrar R$ 1,05 por menos de meia hora nos parquímetros em Área Azul na Capital é um problema. Quase ninguém tem cinco centavos. Poderia ser R$ 1,50, com 40 minutos. (Luciano Bernardes)

Hospitais

Porto Alegre tem sido a referência para dezenas de municípios para trazer pacientes, uma vez que muitos, talvez a maioria das cidades não têm recursos para manter e equipar bem seus hospitais. A quantidade de micro-ônibus - antes eram só ambulâncias - no entorno do Hospital de Clínicas é a prova disso. No Interior, grupos de municípios deveriam se unir e construir/equipar melhor um hospital que seria a referência regional. Fica a sugestão. (Anamélia Sartori, Campo Bom/RS)

Amazônia

"Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim, pensar o que ninguém nunca pensou, sobre algo que todo mundo vê" (Arthur Shopenhauer, 1788-1860). Os mentores da mentirosa e ignorante campanha publicitária vinda de fora do Brasil, responsabilizando o Brasil por riscos ao meio ambiente e danos ao clima do planeta - em demonstração de ausência de saber por falta de informação, na melhor das hipóteses - precisam estudar mais, pesquisar e se informar melhor, antes de tentar desinformar o mundo. Isto porque a Amazônia é "inqueimável", isto é, não pega fogo, porque é úmida. O mundo inteligente, que não é essa meia dúzia de países obcecados com a ideia de monopolizarem as fontes de energia de territórios alheios, especialmente as do Brasil - aos poucos está acordando e se informando sobre a referida ideia fixa, inconveniente para o mundo. O mundo, repetimos, não é essa meia dúzia de países - obcecados com a ideia de monopolizarem as fontes de energia do Brasil -, é bem mais inteligente do que pensam os ideólogos dos referidos países. Os residentes no Brasil lembram bem como varreram a Europa e de como cidades, campos, florestas e populações do Levante ao Ocidente foram e continuam sendo degradados por toda sorte de meios e armas - fogo, gases asfixiantes, venenosos, napalm, desfolhantes, pesticidas, inseticidas e outros. (Guilhermina Coimbra, professora)