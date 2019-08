Privatizações

Jornal do Comércio, A população pede menos estado no Brasil e melhores serviços nas empresas estatais, sejam do governo federal, do estadual ou mesmo do municipal. Mas, quando é anunciada a inclusão de mais nove estatais no Programa de Parcerias de Investimentos ( página 5, edição de 22/08/201 9), aí vem a gritaria. Essa ou aquela empresa "é nossa, do povo, não pode ser privatizada". A opinião pública tem que se decidir: temos governos e impostos demais e vamos ou não diminuir as despesas? (Getúlio Júnior, Porto Alegre)

Inversão de valores

No Brasil de 2019, temos tido a impressão de que os ilícitos são mais importantes que a ética e os temas legais, no escabroso assunto dos hackers. Das escutas e fofocas vazadas de contatos entre autoridades, ficamos pasmos e assustados que estejam valorizando e até ameaçando com disputas judiciais. Os direitos de posse de tais vazamentos, são como se fossem troféus de guerra. A sociedade, leiga e atônita, assiste essa guerra de bugios sem entender quem está certo ou quem está errado. O que é defesa da privacidade e o que é crime contra o direito? (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Capitalização da Previdência

A capitalização proposta na reforma da Previdência pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) resultaria em uma aposentadoria com menos da metade do valor do benefício pago hoje pelo INSS para trabalhadores que contribuem sobre o teto previdenciário. "O benefício seria de 45% do que é pago pela Previdência hoje", disse o consultor especializado em cálculos atuariais Newton Conde. No exemplo do especialista, um trabalhador que, desde julho de 1994, fez 80% das suas contribuições pelo teto do INSS - que, neste ano, é de R$ 5.839,45 - tem direito a uma aposentadoria de, aproximadamente, R$ 5.500,00 no atual sistema. Na capitalização, o valor do benefício cairia para R$ 2.475,00. O Congresso, para o bem do trabalhador e visando ao seu provável prejuízo eleitoral, não deve aprovar a PEC da Capitalização. (Danilo Guedes Romeu)