2019-05-23 03:00:00

Parabéns à prefeitura, ao fazer chamamento público para sinaleiras inteligentes (Jornal do Comércio, página 18, edição de 22/05/2019). Pelo menos evitaremos o que se vê seguidamente, sinal fechado para uma via atravancada de automóveis e aberto para uma avenida quase sem movimento. Que venham logo! (Shirley Gomes de Sá, Porto Alegre)

Reportagem Cultural

Excelente a reportagem " Arqueólogos e historiadores pesquisam vestígios de índios minuanos " (JC, 17/05/2019). Há tempos queria saber mais sobre os minuanos que, de fato, são os mais ignorados entre os grupamentos indígenas do Rio Grande do Sul. Parabéns ao João Vicente Ribas, aos historiadores e pesquisadores envolvidos e ao JC pela publicação. (Ulisses Almeida Nenê, Porto Alegre)

Limpeza

Bom trabalho está fazendo a empresa terceirizada Cootripiva para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), muitas ruas e avenidas em diversas bairros estavam com lixo acumulado e vegetação crescendo. Agora, faxina e corte geral. Parabéns! (Manoel Silva, Porto Alegre)

Bandeiras da conta de luz

Não consigo entender por que a bandeira até 100 KW/h sempre tem um aumento maior 50%, enquanto as outras, amarela 33,3% e vermelha, 20%. Se o governo diz que quer ajudar os mais pobres, são eles que gastam menos energia, os usuários da banda vermelha são os que mais gastam energia e, consequentemente, os que têm rendimento maior. Outro caso é a compra de viaturas para a Susepe e Brigada Militar. Estamos com níveis de desemprego altíssimos, fábricas de veículos fechando e o governo comprando Ford Ranger (americana) para Susep e Mitsubichi (japonesa) para a BM? A picape mais vendida no Brasil há mais de 20 anos é a S-10 fabricada pela Chevrolet no Brasil, dando empregos para brasileiros. (Romualdo A. V. Silva)

Carestia

Os alimentos, puxados pelos tomates, subiram muito de preço e impactam mais as camadas mais pobres da população. Por que essa alta de preços? Não dá para entender como funcionam estes ciclos de altas e baixas. Que os entendidos no assunto explicam. Eu não entendo mesmo. (Júlio Costamilan, Porto Alegre)