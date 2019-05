70

682587

2019-05-07 03:00:00

Jornal do Comércio, 06/06/2019), democrata e adversário do presidente Donald Trump, que ofendeu o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Concorde-se ou não aqui no Brasil com algumas das suas posturas, Bolsonaro é o presidente eleito democraticamente pelos brasileiros e representa o País. Ofendê-lo, como fez de Blasio, não deve ser tolerado. Que o Itamaraty tome nota do nome do prefeito e o considere pernona non grata no Brasil. Se fosse o contrário, a Casa Branca tomaria providências duras. (Rafael Antunes) Aplaudo, outra vez, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), ao criticar o prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio (, 06/06/2019), democrata e adversário do presidente Donald Trump, que ofendeu o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Concorde-se ou não aqui no Brasil com algumas das suas posturas, Bolsonaro é o presidente eleito democraticamente pelos brasileiros e representa o País. Ofendê-lo, como fez de Blasio, não deve ser tolerado. Que o Itamaraty tome nota do nome do prefeito e o considere pernona non grata no Brasil. Se fosse o contrário, a Casa Branca tomaria providências duras. (Rafael Antunes)

Viagem do presidente II

O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, demonstrou sua inabilidade política e de estrategista, principalmente no que se refere no meio ambiente. Criticar é muito fácil, mas devemos aproveitar a oportunidade nestas relações com os ambientalistas americanos e promover em conjunto com o governo federal parcerias de ambos os interesses em proteger a Amazônia. Este americano não representa os EUA, representa somente a discórdia, a insensatez de natureza perigosa para o Brasil. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)

Universidades federais

As universidades federais estão reclamando, com razão, do corte de 30% dos seus orçamentos. Antes disso, o governo federal deveria fazer tudo para cortar verbas em outros setores. Somente com a educação o Brasil vai melhorar e resolver alguns dos seus graves problemas. (Lúcia Barcellos, Gravataí/RS)

Porteiros

A informatização nas entradas de edifícios, com comando à distância em centrais de segurança, está desempregando antigos e bons porteiros. É a tecnologia que avança, mas, com certeza, prejudica muitos e bons empregados. Uma pena. (Maria Ungaretti, Porto Alegre)

Crimes

Fizeram bem a Brigada Militar e a Polícia Civil buscando os criminosos - nada de apenas suspeitos, como é moda divulgar - que mataram um policial militar após assalto em banco no Interior do Estado. Bandidos têm que ter medo pelas consequências dos seus atos. Outros bandidos vão pensar muito antes de praticarem assaltos. (Nataniel Gomes de Sá)